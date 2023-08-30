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Зеленський анонсував цифровізацію роботи військово-лікарських комісій

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський анонсував цифровізацію роботи військово-лікарських комісій
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Зеленський заявив, що все можна забезпечити на електронному рівні та присутністю потрібного військового саме там, де проходить ВЛК

Зараз триває перевірка військово-лікарських комісій по всій країні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні

Президент заявив, що можна забезпечити цифровізацію роботи ВЛК.

«І дуже важлива річ – цифровізація роботи ВЛК. Жодних черг. Жодних блукань заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець. Це все можна забезпечити на електронному рівні та присутністю потрібного військового саме там, де проходить ВЛК, якщо це в цивільному медичному закладі. Урядовці завершать цю роботу щодо цифровізації. І потрібна повна доступність в усіх областях цивільної медичної системи для проходження ВЛК. Деякі регіони, наприклад Волинь, на сто відсотків забезпечили це. А інший приклад – у Києві майже нічого не зроблено, щоб люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини», – повідомив глава держави.

Тому військове командування, медична сфера, всі рівні влади повинні працювати максимально активно, щоб розв’язати це питання.

Друге за сьогодні – наш міжнародний порядок денний. Дуже активно готуємося до перемовин і зустрічей, які заплановані на вересень. Провів наради з міжнародниками, із нашими послами у відповідних країнах. Чітко бачимо, з якими лідерами маємо зустрітися та переговорити, а також які результати маємо принести Україні.

Третє – Євросоюз. Провів велику нараду з представниками парламенту, з урядовцями, нашими міжнародниками щодо нашої готовності до відкриття переговорів про членство із Євросоюзом. Виконання рекомендацій. Необхідні законопроекти, які вже підготовлені та які потрібно проголосувати в парламенті. 226 голосів за кожне рішення для України у Євросоюзі – це обов’язок.

Сьогодні також відбулася нова зустріч із представниками дипломатичних установ щодо реалізації Формули миру.

«Андрій Єрмак її провів. І сьогодні було ще плюс 11 дипломатів – загалом вже понад 70 дипломатичних представництв залучені. Це дуже хороша динаміка. І може бути ще більше держав-учасниць. Світова більшість буде з нами», – сказав Зеленський.

Формула миру задумана так, щоб кожна країна та кожен лідер могли проявити свої можливості заради спільного результату, заради справедливого та стійкого миру.

Очільник України подякував кожному воїну, які щодня й щоночі захищають українське небо.

«Дуже активно працюємо над тим, щоб забезпечити для України нові системи протиповітряної оборони. Зараз не час говорити публічно про деталі, але з різними нашими партнерами тривають переговори про додаткові системи ППО. Крок за кроком наближаємо цей успіх для України», – поінформував Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський пообіцяв наслідки для тих, хто фальсифікував рішення військово-лікарських комісії для втечі за кордон

За словами Зеленського, за результатами перевірки військово-лікарських комісій будуть зроблені висновки щодо осіб, які фальсифікували рішення. Це також стосується тих, хто за допомогою підробних документів виїхав з України за час від початку повномасштабної агресії.

Теги: Володимир Зеленський президент кордон Андрій Єрмак переговори системи ППО

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