Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський обіцяє рішення щодо тих, хто виїхав із України за фальшивими довідками

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський обіцяє рішення щодо тих, хто виїхав із України за фальшивими довідками
фото ілюстративне

Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії

Президент Володимир Зеленський пообіцяв наслідки для тих, хто фальсифікував рішення військово-лікарських комісії для втечі за кордон. Про це глава держави заявив під час засідання РНБО.

За словами Зеленського, за результатами перевірки військово-лікарських комісій будуть зроблені висновки щодо осіб, які фальсифікували рішення. Це також стосується тих, хто за допомогою підробних документів виїхав з України за час від початку повномасштабної агресії.

Нагадаємо, 25 серпня, уряд ухвалив реформу для модернізації військово-лікарських комісій. Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження ВЛК. Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи. 

Читайте також: Перевірки військово-лікарських комісій та цифровізація: Зеленський провів засідання РНБО

Теги: Кабмін Володимир Зеленський кордон ухилянти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, що включатимуть гарантії безпеки від США
28 серпня, 03:53
Усе щільно заміноване, але йдемо вперед: Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ
Усе щільно заміноване, але йдемо вперед: Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ
23 серпня, 14:06
Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте повідомила, що існують певні ризики зі сторони РФ і Білоруссі
Литва розглядає можливість закриття кордону із РФ
18 серпня, 20:09
Гірський масив Свидовець забудовуватися не буде. Рекреаційна інфраструктура розсташується в долині навколишніх сіл
Екоактивісти vs «Свидовець»: де наш національний інтерес?
18 серпня, 16:14
Фронтові питання та оборона: Зеленський повідомив деталі засідання Ставки
Фронтові питання та оборона: Зеленський повідомив деталі засідання Ставки
16 серпня, 21:09
Уночі Україна нібито атакувала Крим 20 безпілотниками
Атака дронів на Крим і нові заяви Білого дому про допомогу Україні: головне за ніч
12 серпня, 07:26
Олег Котенко
Уряд ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
11 серпня, 04:23
Володимир Зеленський звернувся до народу наприкінці 528 дня війни
Били по «Мотор Січі»: Зеленський повідомив подробиці ракетної атаки 5 серпня
5 серпня, 21:14
Правоохоронці затримали чотирьох ухилянтів
На кордоні ухилянти повторили трюк Коперфільда (відео)
5 серпня, 07:03

Політика

Зеленський обіцяє рішення щодо тих, хто виїхав із України за фальшивими довідками
Зеленський обіцяє рішення щодо тих, хто виїхав із України за фальшивими довідками
Перевірки військово-лікарських комісій та цифровізація: Зеленський провів засідання РНБО
Перевірки військово-лікарських комісій та цифровізація: Зеленський провів засідання РНБО
Європарламент розкритикував пропозицію Зеленського прирівняти корупцію до держзради
Європарламент розкритикував пропозицію Зеленського прирівняти корупцію до держзради
Україна не торгує своїми територіями: МЗС жорстко відреагувало на скандальні заяви Орбана
Україна не торгує своїми територіями: МЗС жорстко відреагувало на скандальні заяви Орбана
Прирівняння корупції до держзради: зареєстровано законопроєкт
Прирівняння корупції до держзради: зареєстровано законопроєкт
Одяг для ЗСУ, що закупило Міноборони, не відповідає технічним умовам: висновок експертизи
Одяг для ЗСУ, що закупило Міноборони, не відповідає технічним умовам: висновок експертизи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Ракетна атака на Київ: через падіння уламків спалахнула пожежа
18K
Усікновення глави Іоана Хрестителя святкуємо 30 серпня. Роз'яснення ПЦУ
17K
Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)
11K
Окупанти потрапили у свою ж пастку: ситуація на півдні
8778
Китай на нових картах оголосив частину Росії своєю територією
8754
У Дніпрі поліцейський застрелив людину: хто винен?

Новини

Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Сьогодні, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Сьогодні, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Сьогодні, 05:41
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:49
Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалий
Вчора, 23:35
Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)
Вчора, 21:30

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту