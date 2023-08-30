Зеленський обіцяє рішення щодо тих, хто виїхав із України за фальшивими довідками
Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії
Президент Володимир Зеленський пообіцяв наслідки для тих, хто фальсифікував рішення військово-лікарських комісії для втечі за кордон. Про це глава держави заявив під час засідання РНБО.
За словами Зеленського, за результатами перевірки військово-лікарських комісій будуть зроблені висновки щодо осіб, які фальсифікували рішення. Це також стосується тих, хто за допомогою підробних документів виїхав з України за час від початку повномасштабної агресії.
Нагадаємо, 25 серпня, уряд ухвалив реформу для модернізації військово-лікарських комісій. Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження ВЛК. Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи.
Читайте також: Перевірки військово-лікарських комісій та цифровізація: Зеленський провів засідання РНБО
Коментарі — 0