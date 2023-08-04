Уряд Болгарії схвалив передачу Україні сотні бронетранспортерів

Бронетранспортери будуть передаватися зі складів МВС Болгарії

Міністр внутрішніх справ Калін Стоянов має провести переговори і підписати угоду

Сьогодні, 4 серпня, уряд Болгарії схвалив постачання Україні майже сотні бронетранспортерів. Про це повідомляє «24 Часа».

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Як зазначається, йдеться про схвалення проєкту угоди між МВС Болгарії і Міноборони України про безоплатне надання бронетранспортної техніки.

Тепер міністр внутрішніх справ Калін Стоянов має провести переговори і підписати угоду.

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Надання бронетехніки, яка не використовується МВС Болгарії, було погоджено під час візиту президента України Володимира Зеленського до країни минулого місяця.

Раніше депутат Івайло Мірчев пояснював, що йдеться про сотню БТР. Він є одним з ініціаторів цього проєкту рішення. Разом із бронетранспортерами Болгарія передасть додаткові запчастини та озброєння.

Йдеться про бойові машини 60-х і 70-х років. Вони були куплені давно, але ніколи раніше не використовувалися. Вони є власністю МВС, звідки й висловлювалася думка, що вони їм не потрібні.

Як повідомлялося, 21 липня парламент Болгарії прийняв рішення про надання Україні додаткової військово-технічної допомоги у вигляді 100 бронетранспортерів.