«Історична помилка»: Макрон розкритикував енергетичну політику Німеччини

Франція не в захваті від планів Німеччини відмовитись від атомної енергетики

Президент Франції Еммануель Макрон назвав енергетичну політику Німеччини історичною помилкою, пише видання Bild. Французький президент різко розкритикував політику Німеччини, спрямовану проти атомної енергетики.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Відмовляти нам в ядерній енергетиці або уповільнювати інвестиції в ядерну енергетику та ядерні інновації в Європі – це історична помилка», – заявив Макрон. За його словами, цю позицію варто донести до уряду Німеччини.

Берлін і Париж не перший день сперечаються щодо реформи європейського ринку електроенергії. Макрон проголошує «ренесанс атомної енергетики» і хоче інвестувати у цю сферу значні кошти, тоді як уряд Німеччини послідовно закриває атомні станції на території країни – остання припинила роботу у квітні цього року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У той же час німецькій владі доводиться рекордними темпами імпортувати атомну енергію, оскільки ресурсів із відновлюваних джерел не вистачає для задоволення всіх потреб країни.

Макрон у своїй промові звернув увагу на те, що атомна енергетика дозволить Європі «стати більш незалежною та створити додаткові робочі місця». При цьому президент Франції назвав зростаючу залежність ФРН від вугільної фатальної енергетики.

Нагадаємо, Берлін прагне поступово відмовитися від використання викопного палива у своїй системі опалення. До 2030 ФРН планує розширити використання геотермальної енергії так, щоб подавати в електромережі в 10 разів енергії більше.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що глибинна геотермальна енергія має великий потенціал для вироблення тепла в Німеччині, оскільки Берлін прагне поступово відмовитися від викопного палива у своїй системі опалення. Про це пише Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За умови використання «глибинної» геотермальної енергії тепло витягується з геотермальних резервуарів на глибині понад 400 метрів. Для Німеччини це ті теплові насоси для побутових споживачів, а також геоТЕС, кількість яких, за словами канцлера, зросте з 42 до 54 до 2030 року.

До слова, Франція обігнала Швецію, ставши головним нетто-експортером електроенергії в Європі із загальним обсягом чистих поставок на рівні 17,6 ТВт/год (Терават-година, причому більша їх частина йде до Великобританії та Італії. Швеція експортувала 14,6 ТВт*год за перші півроку 2023 року. Про це пише EnAppSys.

Збільшення експорту з країни зумовлене підвищенням доступності ядерної генерації, повідомив голова компанії Жан-Поль Харреман. За його словами, нехай потужності зараз на 10-15% нижчі за норму, але їх зростання на 5-10 ГВт рік до року допомогло перенести енергетичний баланс Франції у бік експорту.