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Україна починає новий дипломатичний тиск щодо ізоляції РФ – The New York Times

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна починає новий дипломатичний тиск щодо ізоляції РФ – The New York Times
Україна подвоює міжнародні зусилля щодо ізоляції РФ
фото з відкритих джерел

Під час переговорів у Саудівській Аравії, Україна прагне заручитись підтримкою десятків країн

Україна збирається розпочати широкомасштабну кампанію з нарощування дипломатичного тиску та впливу з метою подальшої ізоляції та послаблення Росії. Про це повідомляє The New York Times.

Під час переговорів у Саудівській Аравії, Україна прагне заручитись підтримкою десятків країн, які намагаються зберігати нейтралітет у повномасштабній війні, розв'язаній Росією.

Зустріч, згідно з повідомленням видання, вважається відправною точкою для найближчих місяців великих дипломатичних зусиль України, спрямованих на підрив позицій Росії. 

Згідно з інформацією видання, президент України Володимир Зеленський 2 серпня заявив послам, що вони повинні використовувати всі наявні інструменти – як офіційні, так і неофіційні, інституційні та медійні, а також культурну дипломатію та просту людську щирість – для того, щоб переконати як стійких союзників, так і країни, які залишаються нейтральними, що єдиний шлях до досягнення миру полягає в повній поразці Росії.

Українські чиновники  заявили виданню, що Саудівську Аравію обрали як сторону, яка приймає, не випадково. Країна надає фінансову допомогу Україні і підтримує тісні зв'язки з країною-агресором.

Водночас є певні ознаки того, що відносини між Росією та Саудівською Аравією можуть опинитися під загрозою, оскільки останнім часом Росія, схоже, видобула більше нафти, ніж обіцяла. Українські та західні офіційні особи сподіваються використати такі розбіжності у своїх інтересах.

Зазначається. що переговори 5-6 серпня для наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана є ще одним важливим шансом продемонструвати свої лідерські здібності із впливом далеко за межами регіону та посередником, здатним залучити нейтральні держави за стіл переговорів.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії розпочався саміт щодо української Формули миру. Він проходить у місті Джидда. 

Дводенна зустріч є частиною дипломатичної ініціативи України, спрямованої на те, щоб заручитися підтримкою не тільки основних західних прихильників, а й країн Півдня, які не бажають ставати на чийсь бік у конфлікті.

Як відомо, завданням української делегації на саміті в Саудівській Аравії є об'єднання світового співтовариства навколо України та обговорення «формули миру», яка має потенціал допомогти припинити війну і відновити світовий лад.

Теги: росія саміт Володимир Зеленський Україна нейтралітет переговори

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