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Єрмак обговорив формулу миру з представниками 58 країн (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Єрмак обговорив формулу миру з представниками 58 країн (фото)
У зустрічі взяли участь представники 58 країн, деякі з них були присутні вперше
фото: Офіс президента

Зустріч стосувалася пунктів формули – «Енергетична безпека» та «Недопущення ескалації війни та повторення агресії»

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, представники уряду та парламенту провели зустріч з дипломатами з 58 країн. Вони обговорили «формулу миру» України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Це вже п'ята зустріч з дипломатами. Цього разу вона пройшла у Кабінеті міністрів і стосувалася пунктів формули – «Енергетична безпека» та «Недопущення ескалації війни та повторення агресії».

Крім Єрмака, на зустрічі також були прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, голова правління «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

У зустрічі взяли участь представники 58 країн, деякі з них були присутні вперше. Зокрема, наживо та у відеоформаті взяли участь дипломати європейських країн, Японії, Британії, Єгипту, Бразилії, США, Канади, Південної Кореї, Індії, Азербайджану, Туреччини.

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На весь екран
фото: Офіс президента

Також були присутні представники ООН, ЄС, екзарх Вселенського Патріархату в Україні, титулярний єпископ Команський Михаїл (Аніщенко) та тимчасово повірений у справах Апостольського нунція в Україні Йосеф Марамредді.

Учасники зустрічі обговорили переговори, які пройшли у Саудівській Аравії, а також Глобальний саміт миру, який Україна планує провести до кінця року.

Шмигаль та інші урядовці розповів дипломатам про підготовку до зими, захист енергетичної системи.

Єрмак також розповів про гарантії безпеки, до яких вже приєдналися 13 країн. За його словами, Україна почала переговори щодо укладення двостороннього документа щодо безпекових гарантій зі США та Великою Британією.

Зазначимо, що формула миру Зеленського була представлена на саміті G20 у листопаді 2022 року. Вона включає 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених та депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ та припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни та повторення агресії; підтвердження закінчення війни. Як наголошує Зеленський, формула миру є важливою платформою не лише для справедливого закінчення війни, яку розв’язала РФ проти України, – вона може стати універсальною основою для припинення інших збройних конфліктів. 

Нагадаємо, протягом 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшов саміт щодо української формули миру.

До слова, в межах зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія) щодо реалізації української формули миру Андрій Єрмак зустрівся з очільниками понад 30 делегацій.

Раніше Банкова повідомила, скільки країн уже підтримали формулу миру Зеленського.

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Теги: дипломатія війна Андрій Єрмак

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