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Несплата податків. Зеленський звернувся до представників бізнесу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Несплата податків. Зеленський звернувся до представників бізнесу
Володимир Зеленський
фото: скриншот відео

Президент закликав бізнес до чесності

Не можна прикривати відмову від сплати податків допомогою Збройним силам України. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

«Ми повинні бути чесними, ми повинні сплачувати податки. І тоді, коли я сплачую податки, не обходжу, я вправі мати такий потужний голос і змінювати країну. Якщо навіть у сплачуванні податків я знаходжу баланс: щось плачу, щось не плачу, десь кажу, що я допомагав Збройним силам, тому не сплатив податки – це нечесно», – наголосив глава держави.

За його словами, нечесно прикривати будь-які свої кроки допомогою Збройним силам.

«Ти ж це робиш не через податки. Це нечесно навіть звучить», – зауважив Зеленський.

Водночас він сказав, що радіє тому, що зараз бізнес почав розмовляти і є якісь кроки вперед.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон, який передбачає повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, а саме – скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%. 

До слова, бізнес-омбудсмен розповів, що чимало підприємців нині вважають, що краще працювати поза державним обліком та контролем. Проте держава намагається змінити такий підхід й закликає бізнес офіційно реєструвати свою діяльність та звітувати відповідним органам.

Як відомо, великий бізнес переважно не має великих проблем із рівнем податків, але має проблеми з тим, як вони адмініструються – бізнес-омбудсмен розказав про проблемну ментальність українських податківців.

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Теги: Володимир Зеленський податки бізнес

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