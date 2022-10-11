Атака на Львівщину: відомі деталі про прильоти 

Окупанти вразили об'єкти енергетики

Удень 11 жовтня рашисти завдали ракетного удару по Львівщині. Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Внаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Також перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста.

Наразі в Україні вже подекуди оголошено про відбій тривоги.

Нагадаємо, удень 11 жовтня у Львові пролунало кілька потужних вибухів. Як стало відомо з повідомлення голови обласної військової адміністрації Максима Козицького, ворог завдав удару по об‘єкту енергетики у Львівській області.

Від ранку 11 жовтня в Україні триває повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснюють масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.