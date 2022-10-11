На Київщині енергетики погодинно виключатимуть світло: список

Тривалість відключення вулиці не буде перевищувати чотири години

Жителів Київщини закликають не вмикати потужні електроприлади

У Київській області через дефіцит потужності у деяких населених пукнтах відключатимуть електроенергію. Про це повідомляють Київські регіональні електромережі.

«За розпорядженням НЕК «Укренерго» через дефіцит потужності ми тимчасово обмежуємо електропостачання до частини першої черги. Якщо у енергосистеми існуватиме подальша потреба у стабілізації, ми будемо відключати наступну чергу», – йдеться в повідомленні.

Першу чергу відключатимуть – 6:00-10:00, 14:00-18:00 та 22:00-02:00.

Другу чергу – 10:00-14:00, 18:00-22:00 та 02:00-06:00.

«Якщо ваш населений пункт повторюється в кількох чергах – не хвилюйтесь це означає, що відключення буде стосуватись різних вулиць. При цьому тривалість відключення вулиці не буде перевищувати чотири години. Найближчим часом опубліковані графіки будуть деталізовані конкретними вулицями. Слідкуйте за оновленнями на сайті на соцмережах компанії», – йдеться в повідомленні.

Жителів Київщини закликають не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники, тощо) під час ранкового та вечірнього піків споживання з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

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Нагадаємо, від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет.

Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.