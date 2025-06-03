Зеленський перетрусив командування ЗСУ: хто втратив і здобув посади

Вадима Сухаревського звільнено з посади командувача Сил безпілотних систем. Замість нього призначено Роберта Бровді «Мадяра»

Ігоря Скибюка було звільнено з посади командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Збройних силах України. Як передає «Главком», про це йдеться в указах президента.

Так, Вадима Сухаревського було звільнено з посади командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України. Сухаревський – полковник Збройних сил України, перший офіцер Збройних сил України, під чиїм командуванням відкрито вогонь на ураження російських бойовиків. Герой України.

Натомість Сухаревський став заступником командувача оперативного командування «Схід». Міноборони наголосило, що полковник має тепер «важливу задачу – модернізувати це командування, впроваджуючи нові підходи і зміни».

10 лютого 2024 року Вадим Сухаревський був призначений заступником Головнокомандувача ЗСУ з питань застосування безпілотних систем фото з відкритих джерел

Цю посаду займе Роберт Бровді «Мадяр» – майор Збройних Сил України, більш відомий, як засновник і командир підрозділу «Птахи Мадяра» (нині 414-та окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем у складі Сухопутних військ ЗСУ). Герой України.

Підрозділ під керівництвом Бровді обороняв, зокрема, Херсон, Соледар, Бахмут та Авдіївку фото: yes

Ігоря Скибюка було звільнено з посади командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Скибюк – український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України. Керував Десантно-штурмовими військами з 11 лютого 2024 року.

У ході Харківського контрнаступу бригада визволяла Ізюм, за цей успіх Скибюка нагороджено званням Герой України фото: novynarnia.com

Натомість командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України став Олег Апостол – бригадний генерал, заступник Головнокомандувача ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер Хреста бойових заслуг, повний лицар ордена Богдана Хмельницького. Герой України.

5 липня 2014 року Апостол був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за звільнення Слов'янська та інших населених пунктів фото з відкритих джерел

Також з посади звільнили заступника командувача Національної гвардії Олександра Білоуса.

У 2018 році Білоус почав службу у Головному управлінні Національної гвардії України фото ngu.gov.ua

Нагадаємо, Михайла Драпатого призначено командувачем об’єднаних сил Збройних Сил України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об'єднаних сил, щоб займатись фронтом на 100%. Що стосується системи Сухопутних військ, особливо таких завдань як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що з цим пов'язано, цим буде займатись інша людина», – йдеться у заяві.

Як відомо, що командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий залишається у війську. За його словами, він мав тривалу розмову з президентом і доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні.