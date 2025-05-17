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Стало відомо, чи поїде Зеленський на інавгурацію Папи Римського

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Стало відомо, чи поїде Зеленський на інавгурацію Папи Римського
фото з відкритих джерел

Інавгураційна меса Папи Лева XIV відбудеться 18 травня 2025 року о 10:00 на площі Святого Петра у Ватикані

Завтра президент України Володимир Зеленський візьме участь в інавгураційній месі новообраного Папи Римського Лева ХIV у Ватикані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Крім Зеленського будуть і інші світові лідери – президенти Ізраїлю, Перу та Нігерії, прем'єр-міністри Італії, Канади та Австралії, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і голова Європейської комісії Урсула фон дер Лаєн. На заході також будуть присутні багато європейських королівських осіб, зокрема король Іспанії Феліпе і королева Летиція.

Сполучені Штати Америки представлятиме віцепрезидент Джей Ді Венс. До складу американської делегації також увійде держсекретар Марко Рубіо. Останній заявив, що в суботу він обговорить зусилля з припинення війни Росії проти України з кардиналом Маттео Цуппі, який був посланцем покійного Папи Римського Франциска щодо російсько-українського конфлікту. У своєму виступі перед зустріччю головний дипломат США припустив, що Ватикан міг би стати майданчиком для сприяння діалогу.

Росію представить міністр культури Ольга Любимова.

Інавгураційна меса Папи Лева XIV відбудеться 18 травня 2025 року о 10:00 на площі Святого Петра у Ватикані.

Нагадаємо, папа Римський Лев XIV під час Ювілею Східних Церков у Ватикані привітав вірян східного обряду та наголосив на важливості збереження їхніх духовних традицій. Він також закликав молитися за справжній мир, «який є примиренням, прощенням і мужністю перевернути сторінку та почати все заново».

Папа Лев XIV рішуче висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир». Зокрема, він підтвердив готовність Святого Престолу зробити все можливе, «щоб допомогти ворогам зустрітися лицем до лиця, поговорити один з одним», вести діалог, «щоб народи всюди могли знайти надію і знову віднайти… гідність миру».

Президент Володимир Зеленський подякував Папі Римському Леву XIV за його пропозицію посередництва у відновленні миру у всьому світі.

Згодом стало відомо, що Лев XIV хоче поговорити з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 18 травня.

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Теги: Україна президент Володимир Зеленський Ватикан Папа Римський

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