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Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації
фото: Reuters

Націонал-консерватор Кароль Навроцький переміг на виборах з результатом понад 10,6 мільйона голосів по всій Польщі

Переговори у Стамбулі: підсумки. Росія окупувала Костянтинівку на Сумщині – DeepState. Нардепка Анна Колісник склала мандат. Новим президентом Польщі стане Кароль Навроцький. Анналена Бербок очолить Генасамблею ООН.

«Главком» зібрав найголовніші новини за 2 червня, аби ви були в курсі подій.

Переговори у Стамбулі: підсумки

2 червня у Стамбулі почався другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Після завершення годинних перемовин українські посадовці зробили низку заяв. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та РФ домовилися про обмін полоненими, передачу тіл військових та повернення українських дітей.

«Буде обмін у військових наших буде 1000 на 1000. Може бути додаткові ще 200 на 200, тому що Україна підняла питання і ще додаткових військових, і щодо політв'язнів, і щодо журналістів. Ми окремо списками ми обміняємось з рускими на цьому тижні. І також буде верифікація», – зазначив президент. Зеленський додав, що росіяни також готові передати 6 тис. тіл українських загиблих воїнів.

Згодом російські медіа опублікували текст «меморандуму про врегулювання», який вимагає виведення українських військ із Запорізької, Донецької, Луганської і Херсонської областей як умову припинення вогню. Росіяни заявили, що російська мова має отримати статус офіційної в Україні.

Новим президентом Польщі стане Кароль Навроцький

Державна виборча комісія Польщі (PKW) опрацювала 100% протоколів. За результатами підрахунку голосів Навроцький отримав підтримку 50,89% виборців, Рафал Тшасковський – 49,11%. Про це передає «Главком».

Націонал-консерватор, кандидат від партії «Права і справедливості» Навроцький переміг на виборах з результатом понад 10,6 мільйона голосів по всій країні. Лівого ліберала, кандидата від правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, та мера Варшави Рафала Тшасковського обрали трохи більше 10,2 мільйона поляків.

Росія окупувала Костянтинівку на Сумщині – DeepState

Російські загарбники захопили населений пункт Костянтинівка Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичний проєкт DeepState. Ворог просунувся в Олексіївці Сумської області, а також на Лиманському напрямку – у Рідкодубі та біля Карпівки Донецької області.

Нардепка Анна Колісник склала мандат

Народна депутатка від Слуги народу Анна Колісник вирішила скласти мандат. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики погодив її заяву. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Ради.

Згідно з документом, Колісник подала заяву на складання депутатських повноважень ще 12 травня. Комітет розглянув її та рекомендував Верховній раді ухвалити її в цілому 2 червня. Так, у жовтні 2022 року за дорученням керівника САП прокурором повідомлено про підозру Анні Колісник у внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Анналена Бербок очолить Генасамблею ООН

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) готується обрати свого нового очільника. На цю посаду без конкурентів балотується колишній міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка представляє партію «Зелених». Вибори, які відбудуться на пленарному засіданні, розглядаються експертами як формальність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

Посада голови Генасамблеї має переважно церемоніальний характер і не слід плутати її з постом генерального секретаря ООН, який на даний час займає португалець Антоніу Гутерріш.

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Теги: Костянтинівка росіяни ворог Анналена Бербок Анна Колісник Україна Володимир Зеленський вибори міністр Кароль Навроцький

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