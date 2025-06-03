Драпатий отримав нову посаду

Зеленський: Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях

Михайла Драпатого призначено командувачем об’єднаних сил Збройних Сил України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об'єднаних сил, щоб займатись фронтом на 100%. Що стосується системи Сухопутних військ, особливо таких завдань як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що з цим пов'язано, цим буде займатись інша людина», – йдеться у заяві.

«Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений Командувачем Обʼєднаних сил, щоб міг займатися фронтом на 100%», - повідомив президент Зеленський у відеозверненні. pic.twitter.com/YnEhMX81Ec — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 3, 2025

Зокрема, указ президента №381/2025 від 3 червня свідчить про звільнення Драпатого з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також указом №384/2025 президент призначив Драпатого командувачем об’єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий залишається у війську. За його словами, він мав тривалу розмову з президентом і доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні. «Пояснив главі держави причини свого рішення. Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному – війні, фронті, перемозі. Я вдячний Верховному Головнокомандувачу за довіру, за єдине розуміння відповідальності й бачення змін, яких потребує наша армія», – заявив Драпатий.

Раніше ми писали, що командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Таке рішення він прийняв після трагедії на 239-му полігоні, де загинули військовослужбовці. У своїй заяві Михайло Драпатий наголосив, що його відставка є усвідомленим кроком і продиктована «особистим відчуттям відповідальності за трагедію», внаслідок якої загинули українські воїни.