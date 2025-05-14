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Сполучені Штати виступили проти запрошення Зеленського на саміт НАТО – медіа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Сполучені Штати виступили проти запрошення Зеленського на саміт НАТО – медіа
Зеленський неодноразово брав участь у самітах НАТО
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За даними ЗМІ, запрошення на участь у саміті були надіслані лише чотирьом азійським партнерам

Сполучені Штати Америки виступають проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24 червня 2025 року в Гаазі. Про це повідомляє Главком з посиланням на агентство Ansa.

Як розповіли дипломатичні джерела в Альянсі, запрошення на участь у саміті були надіслані лише чотирьом азійським партнерам: Японії, Південній Кореї, Австралії та Новій Зеландії. «Майже всі союзники висловили Вашингтону здивування з приводу цього вибору», – розповіли співрозмовники журналістів.

Рішення не запрошувати президента України викликало занепокоєння серед деяких європейських союзників, які вважають, що участь Зеленського у саміті є важливою для демонстрації єдності Альянсу та підтримки України в умовах агресії з боку Росії. Однак, Сполучені Штати, ймовірно, хочуть уникнути ескалації через зближення НАТО та України.

Під час саміту НАТО, як пише Ansa, можливий «дуже лаконічний» порядок денний, на відмінну від попередніх засідань, щоб уникнути напруги. У попередні роки Володимир Зеленський неодноразово брав участь у самітах НАТО. Зокрема, у 2022 році він виступив на саміті НАТО в Брюсселі, де закликав Альянс надати Україні військову техніку та закрити небо над країною. Також у 2023 році Зеленський виступив на саміті НАТО у Вільнюсі, де озвучив три ключові питання для України: нові пакети військової допомоги, запрошення до НАТО та гарантії безпеки.

Як відомо, за оцінками розвідки Німеччини, Росія готується до великої війни з НАТО. У доповіді Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) мовиться, що Кремль розглядає стосунки з Заходом як системний конфлікт і готовий використати силу, аби досягти своїх цілей.

Нагадаємо, союзники по НАТО почали виробляти угоду про значне збільшення витрат на оборону таким чином, щоб це могло задовольнити вимогу президента США Дональда Трампа витрачати 5% ВВП на військові потреби.

Як повідомлялося, пропозиція президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про визнання Криму російським може розколоти НАТО.

До слова, європейським країнам буде непросто зібрати 25 тис. військовослужбовців для участі в місії зі стримування в Україні. Причина – хронічна нестача особового складу і недостатнє фінансування армій.

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Теги: США НАТО Володимир Зеленський

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