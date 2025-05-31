Ердоган закликав Зеленського провести переговори на рівні президентів

Зеленський і Ердоган обговорили умови, за яких Україна готова взяти участь у переговорах з РФ у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з президентом України Володимиром Зеленським закликав його до проведення переговорів на рівні президентів. Про це йдеться у пресслужбі турецького лідера, інформує «Главком».

Ердоган заявив, що проведення зустрічей на рівні президентів після завершення зустрічей між делегаціями буде«корисним для мирного процесу, і що, на його думку, це слід зробити без зайвих зволікань».

Повідомляється, що Туреччина виступає за продовження переговорів у Стамбулі і продовжувать працювати «над забезпеченням справедливого та міцного миру між Україною та Росією».

«Президент заявив, що обговорення можливого припинення вогню на другому раунді переговорів, запланованих на проведення у Стамбулі, прокладе шлях до миру, і що участь обох країн у зустрічі з сильним складом делегацій є важливою для продовження імпульсу, наданого на шляху до миру», – йдеться у пресслужбі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зеленський подякував Ердогану та всій Туреччині «за принципову позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету нашої держави».

Зі слів президента, також обговорювалась можлива наступна зустріч у Стамбулі «і за яких умов Україна готова взяти в ній участь» .

Раніше Зеленський анонсував розмову з турецьким лідером.

За словами Зеленського, зараз ані Україна, ані Туреччина, як приймаюча сторона не мають жодної інформації про російський так званий меморандум. «Росіяни чомусь приховують свій цей документ. Абсолютно дивна позиція. Жодного розуміння формату», – додав він, наголосивши, що Москва відвикла від дипломатії.