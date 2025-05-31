Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердоган закликав Зеленського провести переговори на рівні президентів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ердоган закликав Зеленського провести переговори на рівні президентів
Туреччина виступає за продовження переговорів у Стамбулі
фото: Офіс президента

Зеленський і Ердоган обговорили умови, за яких Україна готова взяти участь у переговорах з РФ у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з президентом України Володимиром Зеленським закликав його до проведення переговорів на рівні президентів. Про це йдеться у пресслужбі турецького лідера, інформує «Главком».

Ердоган заявив, що проведення зустрічей на рівні президентів після завершення зустрічей між делегаціями буде«корисним для мирного процесу, і що, на його думку, це слід зробити без зайвих зволікань».

Повідомляється, що Туреччина виступає за продовження переговорів у Стамбулі і продовжувать працювати «над забезпеченням справедливого та міцного миру між Україною та Росією».

«Президент заявив, що обговорення можливого припинення вогню на другому раунді переговорів, запланованих на проведення у Стамбулі, прокладе шлях до миру, і що участь обох країн у зустрічі з сильним складом делегацій є важливою для продовження імпульсу, наданого на шляху до миру», – йдеться у пресслужбі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. 

Зеленський подякував Ердогану та всій Туреччині «за принципову позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету нашої держави».

Зі слів президента, також обговорювалась можлива наступна зустріч у Стамбулі «і за яких умов Україна готова взяти в ній участь» . 

Раніше Зеленський анонсував розмову з турецьким лідером.

За словами Зеленського, зараз ані Україна, ані Туреччина, як приймаюча сторона не мають жодної інформації про російський так званий меморандум. «Росіяни чомусь приховують свій цей документ. Абсолютно дивна позиція. Жодного розуміння формату», – додав він, наголосивши, що Москва відвикла від дипломатії. 

Читайте також:

Теги: Реджеп Таїп Ердоган Стамбул Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ось так «прекрасно» закінчуються вояжі Віткоффа до Москви
Ось так «прекрасно» закінчуються вояжі Віткоффа до Москви
15 травня, 09:01
Венс: Ми, очевидно, хочемо, щоб Україна залишалася суверенною країною
Ми не хочемо, щоб Україна розвалилася – віцепрезидент США Венс
9 травня, 00:23
Лавров обговорив з главою МЗС Туреччини можливі переговори 15 травня
Лавров зідзвонився з главою МЗС Туреччини: про що говорили
13 травня, 00:43
У Стамбулі відбулися переговори між Україною та Росією
Газета The Telegraph пояснила, як Трамп зірвав переговори в Стамбулі ще до їх початку
17 травня, 04:47
Сьогодні, 19 травня має відбутись телефонна розмова Трампа з Путіним, а згодом Трамп подзвонить Зеленському
ISW: Кремль перед розмовою з Трампом реанімував старе інтерв'ю Путіна про «логічне завершення» війни
19 травня, 05:17
Трамп хоче, аби Україна та Росія розпочали перемовини 15 травня
Трамп закликав Україну негайно погодитись на перемовини з Росією
11 травня, 19:44
У квітні 2024 року спецслужби змогли викрити і затримати агента РФ, який допомагав підготуватися до можливого замаху на Зеленського
Польща судитиме чоловіка, який підозрюється в замаху на Зеленського
20 травня, 20:55
У санкціях щодо Петра Порошенка закралася помилка: ідентифікаційний код складався із 11 цифр замість 10.
Зайва цифра у санкціях? Порошенко знайшов зачіпку і пішов новим судом проти влади
23 травня, 18:30
Зеленський запровадив нову державну нагороду
«Майбутнє України». Президент відзначив дітей за врятовані життя
Вчора, 17:58

Політика

Ердоган закликав Зеленського провести переговори на рівні президентів
Ердоган закликав Зеленського провести переговори на рівні президентів
«Американці втомилися від брехні Путіна»: Ексспікер Конгресу закликав ввести санкції проти РФ
«Американці втомилися від брехні Путіна»: Ексспікер Конгресу закликав ввести санкції проти РФ
Трамп уникнув прямої відповіді, ким є Путін – добрим чи поганим хлопцем
Трамп уникнув прямої відповіді, ким є Путін – добрим чи поганим хлопцем
Маск з'явився у Білому домі з синцем під оком: хто побив мільярдера? (фото)
Маск з'явився у Білому домі з синцем під оком: хто побив мільярдера? (фото)
Трамп вручив Маску «золотий ключ» від Білого дому
Трамп вручив Маску «золотий ключ» від Білого дому
The New York Times: Ілон Маск «інтенсивно» вживав наркотики, включаючи кетамін, екстазі та гриби
The New York Times: Ілон Маск «інтенсивно» вживав наркотики, включаючи кетамін, екстазі та гриби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті
114K
США на Радбезі ООН озвучили найкращий варіант для Росії
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 травня 2025
69K
«Гидуй ухилянтами і дезертирами»: Дмитро Ярош дав настанову сину-випускнику
34K
Росія висунула умови для припинення вогню в Україні
31K
«Свято скасували за два дні»: ексомбудсмен розкритикував указ Зеленського

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua