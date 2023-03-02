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Кияни підтримують евакуацію неправильно запаркованих машин (дослідження)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Кияни підтримують евакуацію неправильно запаркованих машин (дослідження)
Найбільше підтримують евакуацію автівок молоді люди віком від 18 до 35 років
фото з відкритих джерел

Майже 80% киян позитивно ставляться до евакуації неправильно запаркованих машин

Переважна більшість киян вважають правильним, що міські служби Києва евакуюють неправильно припарковані авто. Про це свідчить дослідження, проведене групою «Рейтинг».

«Майже 80% киян схвально ставляться до евакуації авто, запаркованих в неналежному місці. Серед тих, хто має автомобіль, понад 70% підтримують евакуацію неправильно запаркованих авто», – йдеться у повідомленні «Рейтингу».

Зокрема, відповідаючи на запитання «Як ви ставитесь до евакуації авто, припаркованих в неналежному місці», 63% респондентів відповіли, що «цілком підтримують», а ще 14% – що «скоріше підтримують».

Кияни підтримують евакуацію неправильно запаркованих машин (дослідження) фото 1

Найбільше підтримують евакуацію автівок, які запарковані у неналежних місцях, молоді люди віком від 18 до 35 років (80%). Серед респондентів віком від 35 до 50 років таких 79%, старше 50 – 72%.

Серед тих, хто має машину, ідею евакуації за неправильне паркування підтримують 72% киян, хто не має автівки – 80%.

Дослідження «Настрої киян та переселенців» проводилося групою «Рейтинг» з 16 по 27 лютого методом face-to-face. Було опитано 800 киян від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 3,5%.

Також в опитування «Рейтингу» зазначається, що майже 70% киян задоволені діяльністю мера столиці Віталія Кличка. А роботу громадського транспорту схвально оцінюють понад 80% киян.

Теги: Київ автомобіль місто

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