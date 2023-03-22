Атаки на Київщину та Запоріжжя, ексглава Фонду держмайна крав гроші: Головне за 22 березня

Впродовж 2019-2021 років учасники організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»

Атака дронів по Київщині, рятувальники завершили розбір завалів у Запоріжжі, Ексглава Фонду держмайна розкрадав гроші. Ці та інші події 22 березня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Атака дронів по Київщині: пошкоджено гуртожитки, є загиблі та поранені

У місті Ржищів на Київщині рятувальники дістали з-під завалів гуртожитка тіла ще трьох людей. Таким чином кількість жертв нічної атаки росіян зросла до семи. Про це повідомила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Рятувальники завершили розбір завалів у Запоріжжі: що відомо про постраждалих

Рятувальники Державної служби з надзвичайний ситуацій витягли з-під завалів шість людей та ліквідували пожежу в двох багатоповерхівках. Станом на зараз рятувальна операція завершена. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Ракетний удар по Запоріжжю. Мер міста про рятувальну операцію і ймовірність евакуації

22 березня внаслідок ракетного удару по Запоріжжю постраждали дві багатоповерхівки, одна з них частково зруйнована. Ракета розірвалася між двома будинками.

Ексглава Фонду держмайна розкрадав гроші: оприлюднено шокуючі схеми

Детективи Національного антикорупційного бюро викрили злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зеленський показав момент влучання у будинок Запоріжжя

«Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей», – написав глава держави.

Які пам’ятники встановлювала Україна в останні роки і скільки це коштувало

Після повномасштабного вторгнення Росії українці почали відкидати ворога не тільки від наших фізичних і політичних кордонів, а й з культурного простору. У громадах стартував процес так званої дерусифікації. Місцеві органи самоврядування перейменовують вулиці та демонтують російські пам’ятні знаки, а також радянські – ті, що не були прибрані під час декомунізації.

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Нагадаємо, триває 392-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.