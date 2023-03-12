Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російське село затопило коров’ячими фекаліями (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російське село затопило коров’ячими фекаліями (відео)
Внаслідок інциденту потонули у фекаліях магазини і стадіон
фото: скріншот із відео

Нечистоти течуть через центр села і через місцеву річку впадають в Дон

Село Новомарківку, що у Воронезькій області Росії,затопило фекаліями – прорвало відстійник з нечистотами з коров'ячої ферми. Про це пишуть у місцевих Telegram-каналах.  

Нечистоти течуть через центр села і через місцеву річку впадають в Дон. Місцеві побоюються екологічної катастрофи.

Витік стався через прорив греблі ставка, куди зливали відходи корів із м'ясо-молочного комплексу. Внаслідок інциденту потонули у фекаліях магазини і стадіон.

Місцеві скаржаться на неймовірний сморід.

Нагадаємо, у Росії мешканці одного з районів Томська розібрали вуличні дерев'яні туалети і натомість користуються звичайними відрами. Такі нововведення спричинили поширення неприємного запаху в місті.

Читайте також: Росія та унітази
Теги: росія потонули стадіон відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Марш рівності у столиці в 2019 році намагалися напасти противники ЛГБТ-руху 
Поліція Києва два роки зберігає фекалії, вилучені у противників Маршу рівності
19 серпня, 2021, 19:40
Спеціалісти «Київводоканалу» у важких гумових костюмах спускалися у колектори
«Київводоканал» відключив самовільні врізки, через які фекалії потрапляли в річку
21 серпня, 2019, 10:47
Першого квітня вулицями міст України можуть потекти фекалії через бездіяльність влади, - блогер
Першого квітня вулицями міст України можуть потекти фекалії через бездіяльність влади, - блогер
27 березня, 2019, 10:47

Соціум

У Кишиневі відбудеться проросійська акція, поліція Молдови попередила про провокації
У Кишиневі відбудеться проросійська акція, поліція Молдови попередила про провокації
Українські полярники дерусифікували вказівник біля станції «Академік Вернадський» (фото)
Українські полярники дерусифікували вказівник біля станції «Академік Вернадський» (фото)
Біля берегів Італії мало не затонули понад тисячу мігрантів: рятувальники провели операцію
Біля берегів Італії мало не затонули понад тисячу мігрантів: рятувальники провели операцію
Масштабна ДТП в Угорщині: зіткнулися 5 вантажівок і 37 легковиків
Масштабна ДТП в Угорщині: зіткнулися 5 вантажівок і 37 легковиків
Папа Римський назвав умову, за якої відвідає Київ
Папа Римський назвав умову, за якої відвідає Київ
У Москві загорівся офіс пропагандистського телеканалу
У Москві загорівся офіс пропагандистського телеканалу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Патріарх Кирило визнав своєю Московську церкву в Україні
32K
Лукашенко «вистрілив собі у ногу». Що відбувається у Білорусі
26K
«Це був важкий день»: Медведчук розповів, хто його затримав
15K
Ядерний бомбардувальник США пролетів уздовж кордону Росії: подробиці
14K
Ревізія мощей у Лаврі та втрата Путіним інформконтролю: головне за ніч
9786
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
Вчора, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
10 березня, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
10 березня, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту