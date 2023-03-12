Російське село затопило коров’ячими фекаліями (відео)

Внаслідок інциденту потонули у фекаліях магазини і стадіон

Нечистоти течуть через центр села і через місцеву річку впадають в Дон

Село Новомарківку, що у Воронезькій області Росії,затопило фекаліями – прорвало відстійник з нечистотами з коров'ячої ферми. Про це пишуть у місцевих Telegram-каналах.

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Нечистоти течуть через центр села і через місцеву річку впадають в Дон. Місцеві побоюються екологічної катастрофи.

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Витік стався через прорив греблі ставка, куди зливали відходи корів із м'ясо-молочного комплексу. Внаслідок інциденту потонули у фекаліях магазини і стадіон.

Місцеві скаржаться на неймовірний сморід.

Нагадаємо, у Росії мешканці одного з районів Томська розібрали вуличні дерев'яні туалети і натомість користуються звичайними відрами. Такі нововведення спричинили поширення неприємного запаху в місті.