Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами

Українські захисники ламають плани РФ щодо Бахмута

Для оборони Бахмута залучені сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед. Про це йдеться в повідомленні командувача Східного угруповання військ Олександра Сирського, який зараз перебуває на найважливіших ділянках фронту разом зі своїми підрозділами.

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Зазначається, що українські військові дають гідну відсіч ворогу та продовжують утримувати місто.

«Справжні герої зараз - це захисники, які на своїх плечах тримають східний фронт, та не шкодуючи ані себе, ані ворогів, завдають їм максимальних втрат. Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами», – зазначив Сирський.

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Командувач постійно тримає на контролі оперативну обстановку на фронті та вживає необхідних заходів щодо утримання Бахмуту під українським контролем.

Нагадаємо, в Офісі президента України заявили, що Збройні сили України мають ресурси та сили, щоб і надалі продовжувати обороняти Бахмут на Донеччині.

10 березня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем засідання – ситуація навколо Бахмута та захист Херсона.

До слова, з'явилися супутникові знімки Бахмута після бомбардувань. Зокрема, на них можна побачити руйнування важливого моста і споруд.

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Крім того, Міністерство оборони України фіксує чергову інформаційну атаку ворога щодо Бахмута.

За даними британської розвідки, за останні чотири дні сили ПВК «Вагнер» взяли під свій контроль більшу частину східної частини міста Бахмут. У центрі міста річка Бахмутка тепер позначає лінію фронту.

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