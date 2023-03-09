ЄС не зміг знайти і заморозити більшість російських активів – Bloomberg

У той час як Бельгія та Люксембург заблокували мільярди, інші країни-члени ЄС оприлюднили дуже незначні цифри

Європейський Союз намагається знайти та заморозити активи російських мільярдерів, які перебувають під санкціями, і загальна кількість останніх місяців лише трохи зросла. Про це пише видання Bloomberg.

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Наразі ЄС заморозив активи на суму 20,9 мільярди євро (22 мільярди доларів), хоча ЄС наклав на Росію 10 раундів санкцій після вторгнення президента Володимира Путіна в Україну більше року тому. Ще в жовтні ЄС повідомив, що близько 17,4 мільярда євро було заморожено.

У той час як Бельгія та Люксембург заблокували мільярди, інші країни-члени ЄС оприлюднили дуже незначні цифри, причому Греція заявила, що заморозила лише 212 201 євро, а Мальта повідомила про 222 470 євро, згідно з останніми даними, доступними Bloomberg.

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Чиновники вважають, що є значно більше активів підсанкційних російських осіб, які потенційно можуть стати ціллю. Згідно з офіційною статистикою, у 2019 році обсяг прямих іноземних інвестицій Росії в ЄС оцінювався в 136 мільярди євро.

Але ще багато мільярдів могло б бути заблоковано через банківські рахунки російських громадян, а також майно та інші джерела. Не всі російські фонди, які потрапили в ЄС, пов’язані з особами, які потрапили під санкції, і ідентифікувати їх не завжди просто, оскільки активи часто приховані за складними структурами компаній або посередниками.

ЄС ввів санкції проти майже 1500 осіб, обмежив експорт сотень товарів і технологій і спрямував санкції на багато ключових джерел доходу Москви. Але деякі офіційні особи стурбовані тим, що санкції все ще не мають ефективного механізму для забезпечення виконання цих заходів і відстає від США в боротьбі з обходом санкцій.

Речник виконавчого органу ЄС Крістіан Віганд заявив, що загальна кількість заморожених активів у блоці зросла більш ніж утричі з квітня 2022 року, і це доповнює блокування значних активів центрального банку Росії. Він також додав, що ЄС покладається на інформацію, надану державами-членами, і що частота оновлень, наданих різними урядами, неоднакова.

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Нові механізми

Зусилля ЄС наразі, включно з рішенням у липні минулого року покласти тягар декларування активів на фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями, не дуже допомогли. В останньому пакеті санкцій країни ЄС погодилися запровадити деякі обов’язкові вимоги до звітності для банків та інших операторів, але протистояли спробам накласти штрафи на тих, хто їх не виконує.

Держави-члени також ще не підтримали пропозиції щодо розширення критеріїв включення до списків на членів сімей і партнерів осіб, які потрапили під санкції, які можуть допомагати приховувати або перемішувати активи.

Тим часом у судах ЄС очікують розгляду десятки апеляцій, поданих росіянами, які прагнуть розморозити свої кошти після того, як вони потрапили під санкції. У середу судді ЄС скасували включення до списку матері засновника Wagner Group Євгена Пригожина.

Країни «Великої сімки» нещодавно оголосили про новий механізм для посилення правозастосування та покращення обміну інформацією між союзниками. ЄС також представив кілька інструментів у своїх останніх пакетах, щоб переслідувати тих, хто допомагає Росії, але здебільшого ухиляється від їх використання, принаймні публічно.

ЄС також працює над новими правилами криміналізації ухиляння від санкцій і вивчає можливість використання активів російського центрального банку вартістю мільярди євро, які вже були заморожені державами-членами, для допомоги у зусиллях з відновлення України.