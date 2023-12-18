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Путін усунув свого головного конкурента перед президентськими виборами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін усунув свого головного конкурента перед президентськими виборами
Зникнення Навального стало найтривалішим за час його ув’язнення – з січня 2021 року
фото з відкритих джерел

Зникнення Навального практично збіглося за часом з офіційним початком виборчої кампанії у Росії

Суддя Жовтневого районного суду в російському Володимирі зупинила розгляд позовів опозиціонера Олексія Навального до колонії, де він утримувався, «до встановлення його місця перебування». Про це повідомили у соцмережах соратники Навального.

За словами представників команди Навального, у законодавстві Росії немає такої підстави. «Замість того, щоб забезпечити явку позивача, суддя просто зняла з себе зобов’язання щодо здійснення правосуддя», – йдеться у повідомленні.

Зв’язку з Навальним немає вже 13 днів. На попередньому засіданні суду в п’ятницю було зачитано довідку від Федеральної служби Росії з виконання покарань про те, що він вибув з колонії у Володимирській області РФ, відповідно до вироку суду: його засудили до 19 років колонії особливого режиму. Жодної іншої інформації немає.

Зникнення Навального стало найтривалішим за час його ув’язнення – з січня 2021 року. Раніше під час етапування Навального зв’язок із ним зникав щонайбільше на три дні. Соратники опозиціонера побоюються за його безпеку, вони розгорнули у соцмережах кампанію під гаслом «Де Навальний?».

Зникнення Навального практично збіглося за часом з офіційним початком виборчої кампанії у Росії. У день оголошення дати виборів, 7 грудня, у соцмережах від імені Навального з’явилися рекомендації до прихильників опозиціонера, як поводитися на виборах. Навальний закликав їх агітувати проти Володимира Путіна і голосувати за будь-якого кандидата, окрім чинного президента Росії.

У колонії №6 у Володимирській області російський політик відбував термін за звинуваченням у шахрайстві (він вважає справу політично мотивованою, а себе невинуватим). Влітку Московський міський суд виніс йому вирок – 19 років особливого режиму – за низкою статей, зокрема про екстремістську діяльність.

Нагадаємо, ув'язненого у РФ Олексія Навального, якого називають «російським опозиціонером», вивели з колонії, де він відбував ув'язнення. Нині місце його перебування невідоме. У Білому домі заявили, що «глибоко стурбовані» цими повідомленнями.

До слова, російський диктатор Володимир Путін подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації як кандидата на наступних президентських виборах. 

Теги: путін Олексій Навальний росія вибори в Росії президент

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