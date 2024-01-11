Секретна зброя від союзників: як ППО збили за день 26 вертольотів
Союзники передали українським військовим далекобійну зброю, про яку поки що не можна говорити
Володимир Зеленський на зустрічі із представниками балтійських ЗМІ у Литві розповів про те, як ППО збили за день 26 вертольотів та 12 літаків за раз.
«Партнери передали нам деяку далекобійну зброю. Я не говоритиму яку, але партнери зрозуміють. Ми нею знищили 26 вертольотів за добу, 12 літаків, які піднімалися і били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим», – розповів Зеленський.
Відео зустрічі із журналістами країн Балтії.
Президент уточнив, що за допомогою такої зброї Україна захищалася. Це була частина оборони нашої країни, оскільки ЗСУ знищили тих, «хто атакував і повністю контролював небо».
Раніше Повітряні сили пояснили, як захисникам вдалося збити одразу п'ять літаків РФ за кілька днів.
Також аналітики ISW пояснили, чому ППО має вирішальне значення для України.
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