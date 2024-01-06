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ЗСУ назвали кількість знищених російських кораблів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ назвали кількість знищених російських кораблів
У ніч проти 26 грудня 2023-го в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ»
фото із соцмережі

Ціль ЗСУ – повна відсутність кораблів РФ в акваторії Чорного та Азовського морів

Від початку повномасштабної війни Росії проти України вдалося знищити понад десять кораблів РФ, ще більше 20 одиниць вважаються пошкодженими. Ціль України – досягти повної відсутності кораблів Чорноморського Флоту в акваторії Чорного та Азовського морів. Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Загалом знищено три великі десантні кораблі, чотири перебувають у ремонті, залишилося ще шість. Пошкоджених – понад 20 одиниць, знищених – більше як десть. Але слід розуміти різницю – «виведений із ладу», «пошкоджений» і «знищений». Знищеним можна вважати корабель, який вже не може в подальшому експлуатуватися. Це – «Новочеркаськ», «Саратов», – зазначив Плетенчук. 

Що стосується великого корабля «Мінськ», у ВМС ЗСУ його вважають таким, що не підлягає реставрації та відновленню. «Тим не менш, Росія продовжує його кудись тягати. Зрізали надбудову на ньому. І хоча це не має ніякого економічного сенсу та військової доцільності, адже такі кораблі мають великий відсоток зносу обладнання, навіть в якості якогось символічного жесту росіяни можуть пробувати відновити його. Ремонт триватиме роки. За фактом, він вибув із участі у бойових діях», – додав спікер ВМС.  

Водночас Плетенчук наголосив на тому, що всі результати будуть відомі після закінчення війни. 

«Наша ціль – повна відсутність присутності кораблів Чорноморського флоту в акваторії Чорного та Азовського морів. Нам є куди йти», – наголосив Плетенчук. 

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.

Теги: корабель Крим росія окупанти війна ЗСУ

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