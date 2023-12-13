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США пропонують Україні змінити тактику після невдалого контрнаступу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
США пропонують Україні змінити тактику після невдалого контрнаступу
Вашингтон вважає, що треба «зупинитися, перейти в оборону та накопичувати сили»
фото з відкритих джерел

Стало відомо, як, на думку американців, Україні слід діяти далі 

Американські військові пропонують Україні припинити наступ. На думку Пентагона, Києву потрібна зовсім інша тактика, інакше не перемогти, йдеться у статті The New York Times.

Зазначається, що, на думку американців, стратегічний задум ЗСУ на 2023 рік реалізувати повністю не вдалося, тому, на їхню думку, потрібен новий, більш обережний і виважений план. У Вашингтоні пропонують «зупинитися, перейти в оборону та накопичувати сили». Українці ж, йдеться в статті, схиляються до вже перевірених тактик, але й помітно амбітніших.

«Американці наполягають на консервативній стратегії, яка зосереджується на утриманні території, якою володіє Україна, окопуючись і нарощуючи постачання та сили протягом року. Українці хочуть іти в атаку або суходолом, або за допомогою дальніх ударів, сподіваючись привернути увагу світу», – пише видання.

На думку США, умовна «пауза» на фронті впродовж наступного року дозволить Україні ефективніше стримувати Росію на вже наявних рубежах і накопичити достатню кількість зброї, боєприпасів та техніки, щоб змусити Путіна піти на «змістовні» переговори. Сильна Україна з повними арсеналами має стати достатньо переконливою загрозою для РФ, щоб змусити Кремль відступити.

«Ставки величезні. За словами американських чиновників, без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. Представники адміністрації стверджують, що Путін робить ставку на зменшення американської підтримки», – йдеться у матеріалі NYT.

У статті також навели слова Путіна, який заявив, що, якщо в Україні закінчаться боєприпаси, надані НАТО, «Росія переможе за кілька днів».

До слова, колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж розповів, що в найближчі три-п'ять місяців може розгорнутися театр бойових дій зі звільнення Збройними силами України півдня.

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Теги: росія путін Україна боєприпаси переговори наступ США ЗСУ

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