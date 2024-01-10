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Зеленський спростив імпорт засобів радіолокаційної боротьби

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський спростив імпорт засобів радіолокаційної боротьби
Зеленський підписав два законопроєкти, які дозволять звільнити від оподаткування окремі товари оборонного призначення
фото з відкритих джерел

Звільнення від мита та оподаткування буде діяти на період війни для радіолокаційних приладів та комплексів, важливих для оборонних структур

Президент Володимир Зеленський підписав законопроекти про спрощення імпорту засобів радіолокаційної боротьби. Тепер вони будуть звільнені від ПДВ та мита. Про це йдеться на сторінках законопроектів №10341 та №10342.

Вкінці грудня, 2023 року, Верховна Рада підтримала два законопроєкти, які дозволять звільнити від оподаткування ввізним митом окремих товарів оборонного призначення. Тоді документи підтримали 323 нардепи.

Варто зауважити, що звільнення від мита та оподаткування буде діяти на період війни для радіолокаційних приладів та комплексів, важливих для оборонних структур. Воно також не буде застосовуватися для товарів, які будуть отримувати Сили оборони, Міноборони та правоохоронці.

Варто зауважити, що мова йде не лише про засоби РЕБ, завезені з-за кордону, але й про вироблені в Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закони про звільнення від оподаткування податком на додану вартість та ввізним митом оптичних приладів для спостереження та антидронових рушниць.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія своїми масштабними обстрілами намагається зламати дух українців. Тому пріоритетом №1 є посилення ППО та озброєння України.

Теги: Володимир Зеленський імпорт податки війна ПДВ

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