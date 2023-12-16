Росія оголосила про створення морського дрону «Одуванчик»: ЗСУ відреагували

Окупанти намагаються відтворити український морський дрон SeaBaby, який було ефективно застосовувано для атак у Чорному морі

Інформація про те, що Росія створила свій перший ударний морський дрон під назвою «Одуванчик», більше схожа на пропаганду, заявив речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. За заявами російських пропагандистів, цей дрон має бути використаний для бойових дій у Чорному морі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ті всі потуги виглядають як звичайний черговий пропагандистський трюк», – наголосив Плетенчук.

За його словами, так звана «свєрхдержава» лише зараз звернула свою увагу на морські дрони. Плетенчук зазначив, що, зокрема, українська Служба безпеки, Головне управління розвідки Міноборони, ВМС вже використовують дрони різних конструкцій. Він наголосив, що завдяки українським морським дронам було знищено 12 ворожих суден, а ще 22 – пошкоджено.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«І це результат реальний, який вже співставний загалом з кількістю кораблів РФ у Чорному та Азовському морях», – додав речник ВМС ЗСУ.

На запитання, наскільки цей дрон «Одуванчик» може бути небезпечним для України, Плетенчук відповів, що це «покаже практика».

«Вони до цього, кілька тижнів тому заявляли про ще один (морський дрон, – ред.). Ми бачимо звичайний алюмінієвий катер, який вони застосовують в якості макету. Достеменної інформації наразі немає щодо цієї розробки», – зазначив Плетенчук.

Як відомо, Росія намагається відтворити український морський дрон «Морський малюк» SeaBaby, який було ефективно застосовувано для атак у Чорному морі. Ці дрони, розроблені СБУ, атакували, зокрема, Кримський міст, російський десантний корабель «Оленегорський горняк» і танкер SIG, ракетний корабель «Самум».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними ЗМІ, росіянам вдалося зібрати «умовно робочу» модель українського надводного безпілотника SeaBaby з решток кількох апаратів, знайдених на місці атак. Окупанти сподіваються, що в подальшому зможуть використати його для атак проти українських військових.

Раніше повідомлялося, що росіяни почали серійне виробництво безпілотників гелікоптерного типу «Терміт».

Нагадаємо, Іран модифікував «Шахеди», нова модифікація є складнішої для виявлення.

До слова, Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць.