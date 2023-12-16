Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія оголосила про створення морського дрону «Одуванчик»: ЗСУ відреагували

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія оголосила про створення морського дрону «Одуванчик»: ЗСУ відреагували
Достеменної інформації щодо розробки росіян наразі немає
фото з відкритих джерел

Окупанти намагаються відтворити український морський дрон SeaBaby, який було ефективно застосовувано для атак у Чорному морі

Інформація про те, що Росія створила свій перший ударний морський дрон під назвою «Одуванчик», більше схожа на пропаганду, заявив речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. За заявами російських пропагандистів, цей дрон має бути використаний для бойових дій у Чорному морі.

«Ті всі потуги виглядають як звичайний черговий пропагандистський трюк», – наголосив Плетенчук.

За його словами, так звана «свєрхдержава» лише зараз звернула свою увагу на морські дрони. Плетенчук зазначив, що, зокрема, українська Служба безпеки, Головне управління розвідки Міноборони, ВМС вже використовують дрони різних конструкцій. Він наголосив, що завдяки українським морським дронам було знищено 12 ворожих суден, а ще 22 – пошкоджено.

«І це результат реальний, який вже співставний загалом з кількістю кораблів РФ у Чорному та Азовському морях», – додав речник ВМС ЗСУ.

На запитання, наскільки цей дрон «Одуванчик» може бути небезпечним для України, Плетенчук відповів, що це «покаже практика».

«Вони до цього, кілька тижнів тому заявляли про ще один (морський дрон, – ред.). Ми бачимо звичайний алюмінієвий катер, який вони застосовують в якості макету. Достеменної інформації наразі немає щодо цієї розробки», – зазначив Плетенчук.

Як відомо, Росія намагається відтворити український морський дрон «Морський малюк» SeaBaby, який було ефективно застосовувано для атак у Чорному морі. Ці дрони, розроблені СБУ, атакували, зокрема, Кримський міст, російський десантний корабель «Оленегорський горняк» і танкер SIG, ракетний корабель «Самум».

За даними ЗМІ, росіянам вдалося зібрати «умовно робочу» модель українського надводного безпілотника SeaBaby з решток кількох апаратів, знайдених на місці атак. Окупанти сподіваються, що в подальшому зможуть використати його для атак проти українських військових.

Раніше повідомлялося, що росіяни почали серійне виробництво безпілотників гелікоптерного типу «Терміт». 

Нагадаємо, Іран модифікував «Шахеди», нова модифікація є складнішої для виявлення.

До слова, Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць.

Читайте також:

Теги: росія окупанти Міноборони корабель модель Кримський міст

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони стали важливим елементом нашої війни
Коли держава почне закупляти дрони?
Сьогодні, 14:58
Руйнування одного з корпусів
Ворожі дрони пошкодили лікарню на Херсонщині: постраждав медик
Сьогодні, 13:20
Противник продовжує фактично щоночі завдавати ударів одним типом БпЛА
Окупанти вночі атакували 12 областей: Ігнат розповів про збільшення кількості дронів
Сьогодні, 12:07

Події в Україні

Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
На польсько-українському кордоні помер ще один водій
На польсько-українському кордоні помер ще один водій
Україна вирішила 20-річний спір із Румунією
Україна вирішила 20-річний спір із Румунією
Росія оголосила про створення морського дрону «Одуванчик»: ЗСУ відреагували
Росія оголосила про створення морського дрону «Одуванчик»: ЗСУ відреагували
Окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Зеленський провів тригодинне засідання Ставки: подробиці
Зеленський провів тригодинне засідання Ставки: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
У Києві чутно вибухи: працює ППО
18K
Демобілізація в Україні: Безугла назвала можливі терміни
18K
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Скільки населення втратить Україна після закінчення війни: прогноз демографа
9417
Уночі окупанти запустили по Україні понад 30 «Шахедів»
9298
Як довго Україна зможе протриматися без допомоги США і НАТО: прогноз західних чиновників у CNN

Новини

За добу сталося 96 боїв: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:23
Чергова атака на Київ, збиття безпілотників над Кримом: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 16 грудня
Сьогодні, 03:40
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Чи продовжить Захід підтримувати Україну?». Онлайн-дискусія
Вчора, 19:00
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 45 ворожих атак: свіжі дані Генштабу з фронту
Вчора, 07:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua