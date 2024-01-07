Кремль посилює Росгвардію. Британська розвідка назвала внутрішню проблему РФ

Ряди росгвардійців поповнили бойовики ПВК «Вагнер»

Через війну проти України Росія зазнала потрясінь у сфері внутрішньої безпеки. У зв’язку з цим Росгвардія посилює свої ресурси, а також особовий склад. Про це повідомило міноборони Британії у соцмережі X.

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За даними розвідників, Росгвардія почала посилювати свої ресурси та особовий склад, зокрема залучає приватні військові компанії. Так, 3 жовтня 2023 року до складу Росгвардії увійшли підрозділи ПВК «Вагнер». А 3 січня 2024 року до складу увійшов батальйон «Восток» так званої «ДНР».

Крім того, зараз Росія працює над тим, щоб розформувати угруповування «Каскад», яке спеціалізується на операціях з використанням безпілотників. Його також планують залучити до Росгвардії.

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«У липні 2023 року Державна Дума Росії дозволила Росгвардії використовувати більш важке озброєння. Нові можливості, разом з поповненням її досвідченими ветеранами з інших груп, ймовірно, означатимуть значне підвищення боєздатності», – підсумувала британська розвідка.

Нагадаємо, що у грудні російське командування завершило перекидання до тимчасово окупованих районів Донецької області трьох новосформованих полків у складі 116-ї окремої бригади Росгвардії. Таким чином, як стверджують британські розвідники, окупанти створили окрему військову окупаційну силу та встановили постійний контроль над захопленими територіями України.

Триває 683-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.