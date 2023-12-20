Зеленський пояснив, чому попри корупцію нардепів не може розпустити Верховну Раду

Президент наголосив, що не може скорочувати свою команду

Президент Володимир Зеленський заявив, що не може розпустити Верховну Раду під час війни попри те, що серед чинних депутатів викривають корупцію. Утім, пообіцяв справедливі вироки. Про це він сказав на підсумковій пресконференції.

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Президент наголосив, що не може скорочувати свою команду: «У мене вона невелика, п'ять-шість менеджерів. [Якщо скоротити], то ми станемо з вами слабкішими – буде менше ППО, менше допомоги, не можу дозволити цього собі».

Водночас Зеленський зауважив, що народні депутати повинні займатися виключно своєю роботою та бути моральними авторитетами. Хоча визнав, що цього не відбувається.

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«Що я можу зробити як президент? Не можу їх розпустити, бо вибори під час війни не можна проводити», – сказав Зеленський. За його словами, для зміни складу Ради і проведення виборів треба змінювати законодавство.

Глава держави додав, що «депутат, який гуляє», нічим не відрізняється від «бізнесмена, який включає на свій день народження салюти, коли військові воюють». Зеленський заявив, що «краще разом боротися з корупцією, а не ділити людей».

«Я зробив все, що саме ці депутати, якими б вони не були, проголосували антикорупційні закони, щоб потім борці проти корупції приходили до цих депутатів. Це відбувається і це буде. Мені важливо, щоб максимально боротися з корупційними ризиками. Але люди, розумієте, такі, які вони є [...] А закони, антикорупційні органи, СБУ – обов'язково виконають свою роботу і будуть справедливі вироки», – пообіцяв Зеленський.

При цьому президент зауважив, що попри випадки скандалів у парламенті все ж таки є певний відсоток депутатів, які працюють. «До речі, проголосували європейські закони, це було важливо. Проголосували багато реформ», – вказав глава держави.

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Зауважимо, згідно з Конституцією, наступні чергові парламентські вибори мали б відбутися у жовтні 2023 року, а президентські – навесні 2024 року. Однак дія на території України правового режиму воєнного стану унеможливлює проведення виборів.

До слова, Зеленський прокоментував скандальні заяви нардепки Безуглої.