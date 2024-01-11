Зеленський розповів, чи планується скорочення складу Кабміну

Зеленський заявив, що склад Кабінету міністрів є великим, проте наразі скорочення не планується

Зеленський про скорочення Кабміну: «Кабмін великий... Але нехай зараз не бояться в Кабміні, нехай заспокояться»

Президент України Володимир Зеленський вважає, що склад Кабінету міністрів є великим, проте наразі скорочення не планується. Він зазначив, що цифровізація полегшує керівні процеси державними інституціями. Про це президент заявив під час брифінгу з представниками балтійських ЗМІ.

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«Ми зменшуємо максимально бюрократію, але її ще дуже багато. І тут цифровізація до речі дуже допомагає», – сказав Зеленський.

За словами глави держави, є розуміння, що «інституції роздуті, що Кабмін великий... Але нехай зараз не бояться в Кабміні, нехай заспокояться».

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«Я маю на увазі в цілому керувати такою великою «махіною» дуже складно. А сьогодні за допомогою діджитал змін можна робити простіше», – зауважив Зеленський.

Також президент розповів, що нині багато нарад відбуваються онлайн, і це – щоденно.

«Війна навчила багатьом речам», – додав президент.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський сьогодні прибув з офіційним візитом до столиці Латвії.

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Раніше президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Естонії Таллінна. В Естонії глава України зустрівся з президентом Аларом Карісом, спікером парламенту Лаурі Хуссаром і прем'єр-міністром Каєю Каллас. Зеленський також виступить з промовою в парламенті.

До слова, переговори президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відбудуться після зустрічі міністрів закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.