Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський пояснив, що змусить Росію до миру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Зеленський пояснив, що змусить Росію до миру
Зеленський поядкував нашим воїнам за удари по російських аеродромах, нафтопереробних заводах і логістиці
фото: Офіс президента України

Зеленський: «Україні потрібно завдавати ударів – дійсно далекобійних ударів по російському окупанту»

Що складніше буде Москві підтримувати своє військове виробництво і забезпечувати армію, то більш реально буде змусити Росію до миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до народу.

«Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

        Перш за все сьогодні – вдячність кожному нашому воїну та всім, хто працює в нашій «оборонці», за удари по російських аеродромах, нафтопереробці та логістиці. Це найбільш ефективно – коли наслідки російської війни повертаються додому, в Росію, і коли на окупованій території нашої держави у ворога немає жодного спокійного місця. Сьогодні деталі цих ударів мені доповів головком Сирський. Воїни, дякую кожному, хто задіяний! Хто продовжує абсолютно відверто говорити нашим партнерам: Україні потрібно завдавати ударів – дійсно далекобійних ударів по російському окупанту. Там, де окупант є, там, звідки Росія завдає ударів по Україні, звідки запускає ракети, «шахеди», бомби. Нам потрібне це рішення, щоб ми могли діяти всією зброєю, яка може бути ефективною. Ми маємо захистити життя наших людей і завершити війну на українських умовах.

І кожен удар, який влучно відповідає Росії на її авіабомби, який знищує російську логістику і бази, який ускладнює окупанту перебування на нашій землі, – кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни. Справедливе для нас, для світу, для України і для всіх, хто цінує життя. Дякую кожному нашому воїну в Збройних Силах, у розвідці та в Службі безпеки України, хто наявними в нас силами це забезпечує та дає нам такі потрібні далекобійні результати.

        Хочу сьогодні також подякувати всім партнерам, які продовжують цілком справедливо тиснути на Росію за цю війну і на тих осіб з інших держав, які допомагають Росії воювати. Усі санкції, всі ці рішення, кожен прояв тиску на агресора за цю війну мають працювати й надалі і посилюватись так, щоб російська держава не могла обходити санкції. Що складніше буде Москві підтримувати своє військове виробництво і забезпечувати армію, то більше це буде реально змушувати Росію до миру. І пункти нашої Формули миру саме тому абсолютно можливо реалізувати, що світова більшість тисне на Росію, не підтримує її військову активність і реально хоче повернути стабільність міжнародним відносинам. Санкції цьому сприяють, і справжній мир буде. Буде, якщо не проявляти слабкості й дотримуватись курсу на справедливість.

        І ще одне за сьогодні. Наша держава проводить зараз евакуацію на Близькому Сході з небезпечних районів Лівану. ГУР, СЗР та МЗС України організували вивезення 30 наших громадян – це жінки з дітьми, які зараз, у цей час, вже у безпеці. І ми продовжимо цю роботу. Завжди, коли десь у світі є потреба допомогти нашим людям та повернути їх додому, ми це робимо та зробимо.

        Дякую всім, хто дбає про Україну та українців! Слава всім, хто бʼється заради України! Слава Україні!», – промовив глава держави.

Нагадаємо, Вашингтон дав дозвіл Україні використовувати власну зброю для ударів «через кордон», аби посилити оборону країни. Утім, США бояться, що удари вглиб території РФ з використанням американською зброї лише посилюватимуть ескалацію. Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

Читайте також:

Теги: Україна війна росія Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілля Ковтун відібрався до фіналів у командному та особистому багатоборстві, а також у вільних вправах та вправах на паралельних брусах
Знову за крок до медалі. Ковтун вдруге посідає четверте місце на Олімпіаді
Сьогодні, 17:24
«Початок переговорів ніяким чином зараз не вплине на війну»
Обмін в'язнями. Чи значить це, що скоро переговори?
Сьогодні, 19:00
Fateh-110 – іранська мобільна одноступенева твердопаливна ракета класу «поверхня – поверхня»
Іран наростив виробництво ракет після угоди про постачання їх Росії – Reuters
8 липня, 20:42
На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки і Невського
Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2024 року
12 липня, 00:27
Серед поступок, до яких можуть бути готові українці, точно немає виведення українських військ із території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у їхніх адміністративних кордонах
Перемовини з РФ: опитування показало, на які умови погоджуються українці
15 липня, 13:46
Боррель пояснив, на яких умовах Росія може брати участь у другому Саміті миру
Боррель пояснив, на яких умовах Росія може брати участь у другому Саміті миру
23 липня, 09:20
Пораненим внаслідок атаки надають медичну допомогу
Окупанти вп’яте за день атакували Харків: є поранені
24 липня, 15:28
Анна вважається святою, яка була матір’ю Пресвятої Богородиці Марії
Успіння святої Анни 2024: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00
Постраждали люди через обвал під`їзду
У Нижньому Тагілі внаслідок вибуху газу обвалився під’їзд п'ятиповерхівки (фото, відео)
1 серпня, 10:59

Події в Україні

Зеленський пояснив, що змусить Росію до миру
Зеленський пояснив, що змусить Росію до миру
У мережі з’явилося фото, ймовірно, вбитого українського військовополоненого: реакція омбудсмена
У мережі з’явилося фото, ймовірно, вбитого українського військовополоненого: реакція омбудсмена
Чи будуть відключення світла 4 серпня: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 4 серпня: прогноз «Укренерго»
Сили оборони атакували підводний човен «Ростов-на-Дону»
Сили оборони атакували підводний човен «Ростов-на-Дону»
Окупанти облаштували штаб ФСБ в кримському санаторії (фото)
Окупанти облаштували штаб ФСБ в кримському санаторії (фото)
Вручення повістки зніматимуть на камеру: нардеп розповів подробиці
Вручення повістки зніматимуть на камеру: нардеп розповів подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Китай планує «колонізувати» понад 60 країн. Список тих, хто вже втрапив у пастку
59K
Боксер Хижняк приносить Україні чергову нагороду Олімпіади
36K
Бідна країна з великою кількістю мігрантів. Демографи дали повоєнний прогноз
19K
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ прокоментував проблему втрат живої сили на фронті
14K
Буданов розкрив плани окупантів до кінця року

Новини

Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
Сьогодні, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
Вчора, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Вчора, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
1 серпня, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua