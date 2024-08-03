Знову за крок до медалі. Ковтун вдруге посідає четверте місце на Олімпіаді
Сьогодні український гімнаст виступав у вільних вправах
Завершився перший для українських гімнастів фінал на окремих снарядах – Ілля Ковтун виступав у вільних вправах. До фіналу він пробився з четвертим результатом, тож певні очікування в боротьбі за нагороди на нього були покладені.
У фіналі Ковтун показував свою програму з коефіцієнтом складності у 6,2 бала, не йшовши на зайвий ризик. Він досить добре виконав свої вільні вправи, проте мінімальні похибки у виконанні, а також нижча оцінка складності, ніж у конкурентів, не дозволили йому піднятися на п'єдестал. Він став четвертим з результатом у 14,533 бала та поступився чотирма десятими бронзовому призеру з Великої Британії Джеку Джермейну.
Олімпіада-2024. Спортивна гімнастика, чоловіки. Вільні вправи. Фінал
- Карлос Едріель Юло (Філіппіни) - 15,000 бала
- Артем Долгопят (Ізраїль) - 14,966 бала
- Джек Джермейн (Велика Британія) - 14,933 бала
- Ілля Ковтун (Україна) - 14,533 бала
Нагадаємо, що раніше Ілля Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили.
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