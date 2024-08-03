Знову за крок до медалі. Ковтун вдруге посідає четверте місце на Олімпіаді

Ілля Ковтун відібрався до фіналів у командному та особистому багатоборстві, а також у вільних вправах та вправах на паралельних брусах

Сьогодні український гімнаст виступав у вільних вправах

Завершився перший для українських гімнастів фінал на окремих снарядах – Ілля Ковтун виступав у вільних вправах. До фіналу він пробився з четвертим результатом, тож певні очікування в боротьбі за нагороди на нього були покладені.

У фіналі Ковтун показував свою програму з коефіцієнтом складності у 6,2 бала, не йшовши на зайвий ризик. Він досить добре виконав свої вільні вправи, проте мінімальні похибки у виконанні, а також нижча оцінка складності, ніж у конкурентів, не дозволили йому піднятися на п'єдестал. Він став четвертим з результатом у 14,533 бала та поступився чотирма десятими бронзовому призеру з Великої Британії Джеку Джермейну.

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Карлос Едріель Юло (Філіппіни) - 15,000 бала Артем Долгопят (Ізраїль) - 14,966 бала Джек Джермейн (Велика Британія) - 14,933 бала Ілля Ковтун (Україна) - 14,533 бала

Нагадаємо, що раніше Ілля Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили.

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