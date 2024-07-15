Головна Світ Політика
search button user button menu button

США пояснили, чому заборонили Україні бити ракетами Atacams вглиб РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
США пояснили, чому заборонили Україні бити ракетами Atacams вглиб РФ
Нещодавно Вашингтон санкціонував використання боєприпасів США через кордон для вогню у відповідь та оборонних ударів
фото: з відкритих джерел

Попри послаблення заборони політика США щодо ударів на великі відстані не змінилася

Вашингтон  дав дозвіл Україні використовувати власну зброю для ударів «через кордон», аби посилити оборону країни. Утім, США бояться, що удари вглиб території РФ з використанням американською зброї лише посилюватимуть ескалацію. Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер в інтерв'ю «Голосу Америки».

Він нагадав, що нещодавно Вашингтон санкціонував використання боєприпасів США через кордон для вогню у відповідь та оборонних ударів.

За його словами, йдеться про ситуації, коли росіяни формують війська або стріляють з артилерії чи літаків через кордон.

«Як ви підкреслили, ми продовжуємо на дуже регулярній основі говорити з нашими українськими партнерами щодо їхніх потреб, коли йдеться про захист суверенної території України та повернення окупованих територій», – розповів Райдер.

Він також пояснив, що попри послаблення заборони політика США щодо ударів на великі відстані не змінилася. «Ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків, ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України. Гадаю, це те, на що нам усім потрібно зважати і ставитися до цього дуже серйозно», – заявив речник Пентагону.

Генерал-майор також запевнив, що у США ніколи жодним чином не недооцінювали загрозу, яку Росія становить для України.

За його словами, Білий дім буде працювати з Україною і надалі, щоб вона мала все необхідне для захисту своєї суверенної території і свого народу.

Раніше Пентагон повідомив, що ввійде до нового пакету допомоги Україні.

Читайте також: ISW: Дозвіл США бити по РФ скоротив площу безпечного простору агресора на 16% 
Теги: США війна ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Зеленський продовжує роботу з міжнародними партнерами у Вашингтоні
Зеленський анонсував дві безпекові угоди у Вашингтоні
10 липня, 16:28
Кулеба заявив, що потрібно «безжально знищувати» всі військові цілі РФ, які дотичні до бомбардувань України
Україна працює над дозволом бити американською зброєю по аеродромах РФ
9 липня, 21:17
Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл «Охматдиту» – ISW
Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл «Охматдиту» – ISW
9 липня, 06:39
Дві третини глядачів дебатів віддали перемогу Трампу
Байден продовжить участь у президентських перегонах, попри результати дебатів
28 червня, 17:06
На Краматорському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Часового Яру та Іванівського
Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2024 року
26 червня, 00:07
Україна втратила внаслідок останніх ударів Москви близько 9 гігават генеруючих потужностей
Україна втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС – «Укренерго»
25 червня, 00:13
Ідеальний варіант для Путлєра розпочати конфлікт чужими руками
Росія може розпочати нову війну? Які країни під загрозою
21 червня, 20:50
На світлині зображено момент протистояння Садулаєва з представником США Кайлом Снайдером
Російський борець Садулаєв з'явився на обкладинці офіційного сайту Олімпіади у Парижі
20 червня, 10:37
Нардеп Єгор Чернєв, очільник комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер (по центру) та голова парламентського комітету Олександр Завітневич
Новий голова комітету Бундестагу з питань оборони відвідав Донбас та Харківщину
17 червня, 13:44

Політика

США пояснили, чому заборонили Україні бити ракетами Atacams вглиб РФ
США пояснили, чому заборонили Україні бити ракетами Atacams вглиб РФ
Справу щодо Трампа про засекречені документи закрито: деталі
Справу щодо Трампа про засекречені документи закрито: деталі
Після замаху на Трампа король Чарльз III написав йому особистого листа
Після замаху на Трампа король Чарльз III написав йому особистого листа
Замах на Трампа: стало відомо, де тренувався стрілець
Замах на Трампа: стало відомо, де тренувався стрілець
Парламент Словаччини відмовився засудити удар РФ по «Охматдиту»
Парламент Словаччини відмовився засудити удар РФ по «Охматдиту»
Посол з особливих доручень МЗС України пояснив, як треба рятувати Придністров’я від Росії
Посол з особливих доручень МЗС України пояснив, як треба рятувати Придністров’я від Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
У Туреччини неочікувано з'явився конкурент, який переманює туристів
20K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
14K
Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка
7646
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7193
Військовозобов'язаним не потрібно проходити ВЛК при оновленні даних – Міноборони

Новини

Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Сьогодні, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
Вчора, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
Вчора, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
13 липня, 15:39

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua