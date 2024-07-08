Іран наростив виробництво ракет після угоди про постачання їх Росії – Reuters

Іранський арсенал вже є найбільшим на Близькому Сході та оцінюється більш ніж у 3 тис. ракет

Іран значно розширив два ключові об’єкти із виробництва балістичних ракет, що стало результатом угоди від жовтня 2022 року в межах якої Тегеран погодився надати ракети Росії. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на двох американських дослідників, які проаналізували супутникові фото, а також на трьох неназваних іранських посадовців.

Як пише агентство, іранський арсенал вже є найбільшим на Близькому Сході та оцінюється більш ніж у 3 тис. ракет, включаючи модифікації, призначені для перевезення звичайних та ядерних боєголовок.

На цьому супутниковому знімку, отриманому агентством Reuters 5 липня 2024 року, видно ймовірні стенди для випробування ракетних двигунів у комплексі Ходжир поблизу Тегерана фото: Reuters

На зображеннях, зроблених комерційною супутниковою компанією Planet Labs військової бази Модаррес у березні та виробничого комплексу Ходжир у квітні, видно понад 30 нових споруд.

На знімках зафіксовано безліч споруд, оточених великими земляними валами, які, за словами Джеффрі Льюїса з Міддлберійського інституту міжнародних досліджень, пов'язані з виробництвом ракет й призначені для того, щоб вибух в одній будівлі не привів до детонації у сусідніх спорудах. Льюїс, який проаналізував супутникові зображення, зазначив, що розширення почалося в Ходжирі в серпні минулого року, а в Модарресі – в жовтні.

Супутникове фото показує ймовірне розширення тунелю (у верхньому правому квадранті зображення) в гарнізоні Шахід Модаррес, поблизу Тегерана фото: Reuters

Супутникове фото показує ймовірне розширення ракетних об'єктів у гарнізоні Шахід Модаррес, поблизу Тегерана фото: Reuters

Троє іранських посадовців на умовах анонімності підтвердили Reuters, що об’єкти розширюються з метою збільшення виробництва балістичних ракет. Один із них зазначив, що деякі з нових будівель також дозволять подвоїти виробництво безпілотників.

Один з іранських посадовців наголосив, що безпілотники та ракетні компоненти будуть продані Росії, безпілотники будуть надані хуситам, а ракети – Хезболлі.

Супутникове фото показує ймовірну нову виробничу лінію для твердопаливних ракетних двигунів на комплексі Ходжир, поблизу Тегерана фото: Reuters

Нагадаємо, Ізраїль стоїть перед стратегічним вибором щодо Ірану – починати війну вже зараз чи пізніше. Поточна політична ситуація для війни несприятлива, але стратегічні умови згодом тільки погіршаться.

Раніше Сполучені Штати Америки і Європейський союз запровадили санкції проти низки іранських компаній, які пов'язані з розробкою безпілотників та їх передачею Росії.

До слова, Міжнародне агентство з атомної енергії роками надавало підтримку іранським дослідникам у сфері ядерної енергетики і відправляло їх на навчання в Росію. Крім того, агентство навіть надавало фінансову підтримку у цій області.