Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Іран наростив виробництво ракет після угоди про постачання їх Росії – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Іран наростив виробництво ракет після угоди про постачання їх Росії – Reuters
Fateh-110 – іранська мобільна одноступенева твердопаливна ракета класу «поверхня – поверхня»
фото з відкритих джерел

Іранський арсенал вже є найбільшим на Близькому Сході та оцінюється більш ніж у 3 тис. ракет

Іран значно розширив два ключові об’єкти із виробництва балістичних ракет, що стало результатом угоди від жовтня 2022 року в межах якої Тегеран погодився надати ракети Росії. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на двох американських дослідників, які проаналізували супутникові фото, а також на трьох неназваних іранських посадовців.

Як пише агентство, іранський арсенал вже є найбільшим на Близькому Сході та оцінюється більш ніж у 3 тис. ракет, включаючи модифікації, призначені для перевезення звичайних та ядерних боєголовок.

На цьому супутниковому знімку, отриманому агентством Reuters 5 липня 2024 року, видно ймовірні стенди для випробування ракетних двигунів у комплексі Ходжир поблизу Тегерана
На цьому супутниковому знімку, отриманому агентством Reuters 5 липня 2024 року, видно ймовірні стенди для випробування ракетних двигунів у комплексі Ходжир поблизу Тегерана
фото: Reuters

На зображеннях, зроблених комерційною супутниковою компанією Planet Labs військової бази Модаррес у березні та виробничого комплексу Ходжир у квітні, видно понад 30 нових споруд.

На знімках зафіксовано безліч споруд, оточених великими земляними валами, які, за словами Джеффрі Льюїса з Міддлберійського інституту міжнародних досліджень, пов'язані з виробництвом ракет й призначені для того, щоб вибух в одній будівлі не привів до детонації у сусідніх спорудах. Льюїс, який проаналізував супутникові зображення, зазначив, що розширення почалося в Ходжирі в серпні минулого року, а в Модарресі – в жовтні.

Супутникове фото показує ймовірне розширення тунелю (у верхньому правому квадранті зображення) в гарнізоні Шахід Модаррес, поблизу Тегерана
Супутникове фото показує ймовірне розширення тунелю (у верхньому правому квадранті зображення) в гарнізоні Шахід Модаррес, поблизу Тегерана
фото: Reuters
Супутникове фото показує ймовірне розширення ракетних об'єктів у гарнізоні Шахід Модаррес, поблизу Тегерана
Супутникове фото показує ймовірне розширення ракетних об'єктів у гарнізоні Шахід Модаррес, поблизу Тегерана
фото: Reuters

Троє іранських посадовців на умовах анонімності підтвердили Reuters, що об’єкти розширюються з метою збільшення виробництва балістичних ракет. Один із них зазначив, що деякі з нових будівель також дозволять подвоїти виробництво безпілотників.

Один з іранських посадовців наголосив, що безпілотники та ракетні компоненти будуть продані Росії, безпілотники будуть надані хуситам, а ракети – Хезболлі.

Супутникове фото показує ймовірну нову виробничу лінію для твердопаливних ракетних двигунів на комплексі Ходжир, поблизу Тегерана
Супутникове фото показує ймовірну нову виробничу лінію для твердопаливних ракетних двигунів на комплексі Ходжир, поблизу Тегерана
фото: Reuters

Нагадаємо, Ізраїль стоїть перед стратегічним вибором щодо Ірану – починати війну вже зараз чи пізніше. Поточна політична ситуація для війни несприятлива, але стратегічні умови згодом тільки погіршаться.

Раніше Сполучені Штати Америки і Європейський союз запровадили санкції проти низки іранських компаній, які пов'язані з розробкою безпілотників та їх передачею Росії.

До слова, Міжнародне агентство з атомної енергії роками надавало підтримку іранським дослідникам у сфері ядерної енергетики і відправляло їх на навчання в Росію. Крім того, агентство навіть надавало фінансову підтримку у цій області.

Теги: Іран росія війна торгівля зброя ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни ракетою влучили в київську лікарню «Охматдит»
Київське метро повністю відновило рух червоною лінією (оновлено)
Сьогодні, 16:24
Нардеп Руслан Горбенко вважає, що цьогоріч вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців
Скільки людей буде мобілізовано у 2024 році: нардеп розкрив плани
6 липня, 11:11
Raiffeisen побоюється, що внаслідок санкцій великі корпорації, які використовують банк для міжнародних платежів, підуть
Захід посилив тиск на Raiffeisen Bank через роботу в Росії
4 липня, 12:41
1 липня Росія заступила на місячне ротаційне головування у Раді Безпеки ООН
Аналітики розповіли, як Росія хоче використати головування в Радбезі ООН
2 липня, 05:21
29 червня Росія атакувала Харківщину
Сили оборони над Харківщиною збили безпілотники Zala
29 червня, 20:43
DeepState: РФ окупувала село на Бахмутському напрямку
DeepState: РФ окупувала село на Бахмутському напрямку
21 червня, 23:14
Росія наполегливо працює, щоб компенсувати скорочення німецьким урядом кількості російських агентів у Німеччині
РФ намагається завербувати шпигунів у Німеччині після висилки своїх дипломатів
19 червня, 03:16
Перед вторгненням в Україну Путін запевняв, що РФ не має намірів напади
Путін дав Європі обіцянку, якою вже надурив Україну у 2022 році
14 червня, 13:35
Рада прийняла у першому читанні закон, через який уже з 1 липня 2024 року різко збільшується вартість бензину та дизеля для споживачів – як для промисловості
Асоціації власників малого та середнього бізнесу попередила про наслідки підвищення акцизів на пальне
12 червня, 13:38

Економіка

Іран наростив виробництво ракет після угоди про постачання їх Росії – Reuters
Іран наростив виробництво ракет після угоди про постачання їх Росії – Reuters
Стало відомо, скільки грошей витратила РФ на масовану атаку по Україні 8 липня
Стало відомо, скільки грошей витратила РФ на масовану атаку по Україні 8 липня
Компанія Boeing зізналася у шахрайстві у справі про дві авіакатастрофи
Компанія Boeing зізналася у шахрайстві у справі про дві авіакатастрофи
Пекін підставив Києву «економічне плече»: закупівлі одного продукту сягли рекорду
Пекін підставив Києву «економічне плече»: закупівлі одного продукту сягли рекорду
Туреччина заарештувала гроші російського «Росатому» на будівництво АЕС
Туреччина заарештувала гроші російського «Росатому» на будівництво АЕС
Україна отримає від європейського союзника криміналістичну лабораторію
Україна отримає від європейського союзника криміналістичну лабораторію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Ракетна атака на Україну: реакція ООН
25K
Ле Пен прокоментувала поразку своєї політичної сили на виборах
15K
Удар по дитячій лікарні в Києві. Російська пропаганда вигадала цинічне виправдання
9917
Професор-технолог пояснила, з чого роблять білий шоколад
9165
Ніяке це не ППО. Момент удару російською ракетою по «Охмадиту» потрапив на відео
8459
Ексдепутат Держдуми визнав: вдарили по дитячій лікарні спеціально

Новини

Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
Сьогодні, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
Вчора, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
Вчора, 06:15
Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
6 липня, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
5 липня, 14:19

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua