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«Це найшвидший шлях до перемоги». США можуть дати дозвіл на удари в глибині Росії?

Голос Америки
glavcom.ua
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«Це найшвидший шлях до перемоги». США можуть дати дозвіл на удари в глибині Росії?
Пошкоджена будівля внаслідок атаки безпілотника у Москві, 24 липня 2023 року
фото: EPA-EFE

«Україна наразі купує для свого захисту «найкращі речі у світі» та має змогу використовувати їх «якнайкраще»

Про дозвіл Україні бити по цілях вглибині Росії, бодай потенційний дозвіл, політики говорять вже давно. Зокрема після обстрілу дитячої лікарні Охматдит і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Брюсселі під час зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі виступив з ініціативою дозволити Україні використовувати далекобійну зброю для свого захисту. Говорили і про те, що адміністрація президента США Джо Байдена начебто негласно надала Україні дозвіл на удари по військових цілях на території Росії з використанням зброї, наданої США. Однак постійно з'являється якесь але... Про що мова цього разу, з'ясовував Голос Америки.

США хочуть, щоб Україна перемогла. Для цього їй слід використовувати зброю – як власну, так і надану союзниками – у спосіб, який зараз є найбільш ефективним. А це означає «утримання лінії фронту на Сході». Таку заяву озвучив помічник держсекретаря США з питань Європи Джеймс О'Браєн.

Так посадовець відповів під час слухань у Сенаті на запитання сенаторки-демократки Джин Шагін про те, чи розглядає адміністрація зміну політики США, щоб дозволити Збройним Силам України цілити в об'єкти вглибині Росії.

Сенатор-республіканець Піт Рікеттс під час слухань закликав адміністрацію президента США надати Україні дозвіл на удари по військових цілях у глибині Росії: «Хоча я не думаю, що Україна має плани спробувати використати нашу зброю чи можливості, щоб завдати удару по Москві, але вважаю, що ми повинні дозволити українцям вести цю війну так, щоб вони могли перемогти, вражаючи військові цілі глибоко всередині Росії».

Ріккетс закликав: «Нехай вони використовують ATACAMS у найефективніший спосіб – вражаючи ці цілі [військові об’єкти у глибині Росії]. І, знаєте, перестаньте уповільнювати цей процес. Дайте їм можливість перемогти. Я закликаю адміністрацію до цього, тому що я вважаю, що це найшвидший шлях до перемоги».

О'Браєн упевнений – «незважаючи на деякі заголовки останніх днів», лінія фронту стабілізується.

«Ми не бачимо, щоб Росія здійснювала серйозний прорив, але продовжуватимемо за цим спостерігати», – сказав він.

Стосовно застосування зброї, посадовець прокоментував, що ці теми більш доцільно обговорювати на закритих слуханнях військової тематики. Але загальний принцип, каже він – «щоб Україна могла використовувати ту зброю, яку вона має, у місцях, де це може завдати найбільшої шкоди».

О'Браєна перепитали про потенційні удари по Москві, на що посадовець відповів, що не обговорював би це, «навіть якби мав цю інформацію», під час відкритих слухань у Сенаті.

«Ми шукаємо такі способи (застосування зброї Україною, – ред.), щоб вони здійснювалися у тій послідовності, яка завдає найбільшої шкоди, і в місцях, де це допоможе захистити найбільше людей», – додав О'Браєн.

Він також запевнив, що Україна наразі купує для свого захисту «найкращі речі у світі» та має змогу використовувати їх «якнайкраще». Про способи використання зброї найефективнішим чином тривають консультації між Україною та США, сказав О'Браєн.

Він також повідомив, що ескалація війни з боку Росії після наданих Україні дозволів на використання зброї полягає у рішеннях РФ завдавати ударів по цивільних цілях, у тому числі по онкологічній дитячій лікарні та школах.

«Це ескалація, яку ми спостерігаємо», – сказав помічник держсекретаря.

Про ситуацію довкола застосування британських Storm Shadow він поділився враженнями від нещодавнього візиту до Лондона, зокрема, сказав, що «здається, є публічна прогалина стосовно чіткої ясності щодо того, як вони (українці – ред.) використовують Storm Shadow».

Ракета Storm Shadow/SCALP. Фотоколаж виробника ракет – Європейської оборонної групи MBDA
Ракета Storm Shadow/SCALP. Фотоколаж виробника ракет – Європейської оборонної групи MBDA

Члени НАТО не мають одностайності в питанні, як Україна може використовувати західну зброю, особливо якщо йдеться про ракети великої дальності.

Деякі країни чітко заявляють, що Київ має право використовувати західну зброю для ударів по цілях у глибині Росії, тоді як інші країни, серед яких Сполучені Штати, обмежують можливості для вибору цілей для ЗСУ, дозволивши Україні використовувати американську зброю лише всередині української території та в Росії поблизу кордону.

За понад 2 роки повномасштабної війни Україна отримувала системи далекого радіусу дії від США (ATACMS до 300 км), Франції (Scalp, до 250 км) та Британії (Storm Shadows, до 250 км). На саміті НАТО у Вашингтоні країни-члени вирішили, що альянс координуватиме допомогу Україні. Уряд Британії поки не давав дозволу Україні на використання ракет Storm Shadow по цілях у глибині Росії.

Голос Америки

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Теги: росія Україна війна

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