Окупанти вп’яте за день атакували Харків: є поранені

РФ атакувала промислову зону у Харкові

Сьогодні, 24 липня, окупанти п'ять разів атакували Харків. Внаслідок останнього ракетного удару по Харкову постраждали шестеро людей. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.

«П’ятий «приліт» по місту за сьогодні і знову по промисловій зоні. Внаслідок останнього ракетного удару по Харкову постраждали шестеро городян. Їм надають медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 24 липня росіяни атакували ракетами інфраструктурний об'єкт Харкова. На місці влучання спалахнула сильна пожежа.

Раніше повідомлялося, що під час удару по Харкову 24 липня російська балістична ракета влучила по офісу фонду FSD – швейцарської благодійної організації, яка займається гуманітарним розмінуванням.