Перемовини з РФ: опитування показало, на які умови погоджуються українці

Серед поступок, до яких можуть бути готові українці, точно немає виведення українських військ із території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у їхніх адміністративних кордонах

Переважна більшість населення впевнена, що Путін допускає мир лише на власних умовах

Більшість українців вважають, що вже настав час для офіційних перемовин з Росією. Однак, мінімальною умовою для укладання з Росією мирної угоди для населення є звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року. Про це свідчать результати опитування zn.ua.

Першим питанням в опитуванні було: «Як ви вважаєте, чи настав час для початку офіційних мирних переговорів України і Росії?». Відносна більшість тилової України (44%) вважає, що час для початку таких переговорів настав. На думку ж 35%, це не так. Багато хто при цьому перебуває в сірій зоні тих, хто не визначився, – 21%.

Центр стоїть найближче до середнього показника по Україні, однак у бік збільшення: майже половина (49%) жителів центральної України спокійно сприйме інформацію про початок офіційних переговорів із Росією. Найнижчий показник серед тих, хто готовий до переговорів, дав захід України – 35%..

Водночас тільки 33% жителів сходу України готові до переговорів, і майже стільки ж (34%) проти них. І практично стільки ж (32%) тих, хто не визначився.

Аналітики також акцентують увагу на тому, що 60% жителів півдня вважають, що час для офіційних переговорів із Росією настав, що майже на 16% перевищує середній показник по Україні.

Наступним питання було: «Як ви вважаєте, чи варто Україні погоджуватися на виконання умов, висунутих Владіміром Путіним, заради припинення Росією війни?»

По-перше, серед поступок, до яких можуть бути готові українці, точно немає виведення українських військ із території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у їхніх адміністративних кордонах. 83% громадян на це не погодяться.

По-друге, Росія не може розраховувати й на те, що українці погодяться офіційно віддати ці області агресорові. 84% проти.

По-третє, 77% жителів України не можуть погодитися з тим, що всі західні санкції проти Росії мають бути скасовані.

А от стосовно того, що нейтральний позаблоковий без’ядерний статус України має бути зафіксований у Конституції України, думки розійшлися: 58% проти, 22% за. Лише 9% жителів західної України допускають внесення таких змін до Конституції. Центр дав 25% згодних, схід – 23%, 39% жителів півдня готові підтримати нейтралітет України.

Також в українців запитали: «Президент Росії постійно заявляє, що він готовий до мирних переговорів. Наскільки ви згодні з наведеними твердженнями щодо таких заяв?»

Переважна більшість (76%) упевнена, що Путін допускає мир лише на власних умовах. Водночас захід України практично віддзеркалив середньостатистичний показник (75%). Центр відзначився тим, що більше за інших схильний не довіряти тому, що Путін піде на якісь поступки Україні (84%), а жителі сходу (73%) вірять у це ненабагато менше, ніж жителі західного регіону.

І тільки південь найбільше сподівається на те, що з Путіним можна домовитися: 38% жителів півдня не згодні з тим, що Путін піде на переговори лише на власних умовах.

Як відомо, президент Зеленський наполягає на участі посередників, коли говорить про можливий формат переговорів. З огляду на це українцям поставили запитання: «У жовтні 2022 року президент Зеленський видав указ про неможливість проведення переговорів із Владіміром Путіним. Як ви вважаєте, чи потрібно скасувати цей указ для можливих мирних переговорів із президентом Росії?».

Отже, 37% українців уважають, що указ президента не потрібно скасовувати, й це, в принципі, корелюється з кількістю тих, хто не хоче переговорів із Путіним.

Аналітики зауважують, якщо припустити, що українська влада все-таки піде на офіційні переговори з Росією, то важливо розуміти й те, з якої мінімально прийнятної умови українське суспільство готове стартувати. Тому соціологи озвучили респондентам таке запитання: «Яку з умов ви вважаєте мінімально необхідною для укладання мирної угоди з Росією?»

Половина українців (51%) наполягає на звільненні України від російських військ у кордонах 1991 року. 26% можуть погодитися на зупинку війни по лінії розмежування на початку 2022-го, й лише 9% готові визнати кордон по лінії фронту на момент укладання угоди.

Найбільше на кордонах 1991 року наполягає захід – 59%, тоді як схід і південь – найменше (39 і 40% відповідно). Саме схід (13%) і південь (10%) лояльніші до фіксації кордону по лінії фронту. Центр, як зазвичай, найближчий до середнього показника.

Повертаючись до можливих поступок Росії з боку України, соціологи запитали українців: «Якби це залежало від вас, чим би ви були готові поступитися під час переговорів із Росією?».

Йшлося насамперед про території й прозахідний вектор розвитку України. Отже, більшість українців (61,1%) не готові поступитися нічим із наведеного соціологами. Експерти тут фіксують перший парадокс: українці готові до переговорів (44%), але не готові нічим поступатися (61,1%). Адже лише 14% опитаних можуть погодитися на відмову від прозахідного вектора й тільки 8% готові поступитися територіями.

Жителі заходу (65%) разом із центром (65%) очікувано мають найвищі показники небажання поступатися чимось (територіями, західним вектором розвитку), якби під час переговорів це залежало від них. Водночас якщо розглядати тих, хто готовий відмовитися від територій, то легше їх віддати жителям заходу (11%), важче – сходу (4%) та півдня (7%).

Нагадаємо, Україна готова передавати свої пропозиції Росії за допомогою третіх країн, однак для того, щоб дійсно стати посередником в цій війні країнам варто серйозно налаштуватись на цю роботу. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Водночас агресивна поведінка Кремля свідчить про те, що не можна допускати чогось на кшталт Мінських угод. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.