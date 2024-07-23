Боррель пояснив, на яких умовах Росія може брати участь у другому Саміті миру

Жозеп Боррель: «ми маємо покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі. І це не путінська основа»

У наступному Саміті миру має взяти участь Росія, але зустріч має відбуватися на основі міжнародного права, а не тих умов, які висуває російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час засідання Ради ЄС із закордонних справ з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Такою була його відповідь на питання про те, чи вважає він за можливе скликати наступну мирну конференцію вже восени цього року, і за яких умов до цієї зустрічі можливо долучити країну-агрессора РФ.

Дипломат переконаний в тому, що президент України Володимир Зеленський далі шукатиме шляхи, щоб провести наступну мирну конференцію за участі РФ. Він наголосив, що раніше вже було сказано, що наступний крок вимагає залучення Росії. Проте переговори мають відбутися на певній основі, і мова йде не про путінську основу.

«Але як треба сприймати те, що президент Путін сказав під час візиту прем’єра Орбана до Москви? Подивіться – це ті передумови, які висуває Путін. Так, зрозуміло, ми маємо покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі. І це не путінська основа», – зазначив Боррель на пресконференції у Брюсселі за підсумками Ради міністрів ЄС.

Він повідомив, що під час спілкування із очільником МЗС України Дмитром Кулебою європейські урядовці обговорили наступні кроки після саміту миру у Швейцарії. Вони погодилися, що має бути зроблено більше для залучення якомога ширшої присутності партнерів з усього світу.

Боррель додав, що для протидії російській пропаганді, необхідно роз'яснювати та пояснювати всім і кожному у світі, що саме відбувається в Україні, що це Росія атакує українську державу, а Україна обороняється і їй допомогають у самозахисті.

Також за словами голови дипломатії ЄС, позиція Євросоюзу залишається незмінною – Формула миру президента Зеленського є єдиним мирним планом, якій підтримує європейський блок.

До відома, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру містить підходи, які є неприйнятними для Росії та «багатьох інших» держав.

Раніше заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін заявив, що Росія не братиме участі у другому Саміті миру.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ставив завдання, що у листопаді має бути повністю готовий план для другого Саміту миру, на якому мають бути представники Росії.