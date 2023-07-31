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Кривий Ріг: окупанти влучили у дві багатоповерхівки, є загиблі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кривий Ріг: окупанти влучили у дві багатоповерхівки, є загиблі
Рятувальні роботи тривають
фото з соцмереж

Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців

Росіяни поцілили по Кривому Розі двома ракетами. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

«Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція», – йдеться в повідомленні.

Друга ракета зруйнувала секцію з четвертого по дев’ятий поверхи житлового будинку. Виникла пожежа.

«Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди», – додав Клименко.

Рятувальні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по центру Херсона.

Також у ніч на 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова. В результаті обстрілів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків.

До слова, триває 523-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні, 42 авіаційні удари та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Теги: окупанти війна Кривий Ріг Дніпропетровщина

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