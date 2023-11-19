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Зеленський повідомив про важливе кадрове рішення у ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський повідомив про важливе кадрове рішення у ЗСУ
За поданням міністра оборони президент змінив командувача Медичних сил Збройних сил України
фото з відкритих джерел

Президент змінив командувача Медичних сил Збройних сил України

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наприкінці 634-го дня війни повідомив про важливе кадрове рішення.

«Сьогодні є важливе кадрове рішення. За поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил Збройних сил України. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука – начальника Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у місті Києві.

Завдання очевидне – і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків, – потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів. Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони», – сказав Зеленський.

Генерал-майор медичної служби Тетяна Остащенко
Генерал-майор медичної служби Тетяна Остащенко
фото з відкритих джерел

Як відомо, 13 листопада низка ЗМІ з посиланням на власні джерела написали про плани Міноборони звільнити трьох командувачів ЗСУ.

Генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук
Генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук
фото з відкритих джерел

Йшлося про звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Журналісти писали, що питання відставки розглядають уже кілька місяців.

Раніше Зеленський попередив українців про небезпеку напередодні зими. 

 

Теги: медицина Володимир Зеленський госпіталь

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