Міноборони відреагувало на чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ

Наразі всі командувачі продовжують працювати у звичайному режимі

Військове та політичне керівництво України не має наміру звільняти трьох командувачів Збройних сил, як про це писали ЗМІ. Про це повідомляє Міністерство оборони України у Facebook.

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У відомстві підкреслили, що вони утримуються від коментарів щодо чуток чи непідтвердженої інформації.

Наразі всі командувачі продовжують працювати у звичайному режимі, а будь-яке рішення обговорюється з Генеральним штабом Збройних сил України.

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«Інформація, опублікована низкою ЗМІ - не відповідає дійсності. Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни», – зазначили у Міноборони.

Як відомо, сьогодні, 13 листопада, низка ЗМІ з посиланням на власні джерела написали про плани Міноборони звільнити трьох командувачів ЗСУ.

Йшлося про звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Журналісти писали, що питання відставки розглядають уже кілька місяців.