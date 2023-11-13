Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони відреагувало на чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міноборони відреагувало на чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ
фото з відкритих джерел

Наразі всі командувачі продовжують працювати у звичайному режимі

Військове та політичне керівництво України не має наміру звільняти трьох командувачів Збройних сил, як про це писали ЗМІ. Про це повідомляє Міністерство оборони України у Facebook.

У відомстві підкреслили, що вони утримуються від коментарів щодо чуток чи непідтвердженої інформації.

Наразі всі командувачі продовжують працювати у звичайному режимі, а будь-яке рішення обговорюється з Генеральним штабом Збройних сил України.

«Інформація, опублікована низкою ЗМІ - не відповідає дійсності. Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни», – зазначили у Міноборони.

Як відомо, сьогодні, 13 листопада, низка ЗМІ з посиланням на власні джерела написали про плани Міноборони звільнити трьох командувачів ЗСУ.

Йшлося про звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Журналісти писали, що питання відставки розглядають уже кілька місяців.

Теги: Міноборони Facebook звільнення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Такер Карлсон і Дональд Трамп зможуть працювати разом
Скандальний журналіст може стати «правою рукою» Трампа у разі перемоги на виборах
9 листопада, 08:31
Створювалася радіорелейна станція 48Я6-К1 «Подлет» спеціально для виявлення у складній обстановці малорозмірних, низькошвидкісних цілей
Бійці розвідки вдарили по рідкісній радіорелейній станції у Бєлгородській області (відео)
1 листопада, 14:06
У низці областей вночі було оголошено повітряну тривогу, під час якої лунали вибухи
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
1 листопада, 06:55
Уночі сили ППО працювали по ворожих безпілотниках
Вибухи в українських містах та засідання Радбезу ООН: головне за ніч
31 жовтня, 06:43
РФ заявила про збиття безпілотників над Кримом і Чорним морем
РФ заявила про збиття безпілотників над Кримом і Чорним морем
29 жовтня, 03:15
Залужний обговорив із західними командувачами плани Росії на полі бою та зброю для ЗСУ
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13
Депутати намагалися звільнити Головка з посади і раніше
Депутати звільнили голову Тернопільської облради Михайла Головка
26 жовтня, 15:44
У більшості випадків дані жертв виманюються за допомогою фішингових сайтів
Українців у Польщі попередили про шахраїв: популярні схеми
25 жовтня, 21:23
Ізраїльські танки рухаються біля кордону з Газою, 12 жовтня
Розвідка попереджала Білий дім щодо підготовки до вторгнення в Ізраїль – ЗМІ
15 жовтня, 01:48

Події в Україні

Міноборони відреагувало на чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ
Міноборони відреагувало на чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ
Росіяни перекидають кораблі з Криму в Новоросійськ: названо причину
Росіяни перекидають кораблі з Криму в Новоросійськ: названо причину
Ситуація на фронті: Залужний провів розмову з командувачем армії США
Ситуація на фронті: Залужний провів розмову з командувачем армії США
Німеччина передасть Україні додаткові системи Iris-T
Німеччина передасть Україні додаткові системи Iris-T
Нічне полювання: ЗСУ анонсували погані новини для ворога
Нічне полювання: ЗСУ анонсували погані новини для ворога
Навчання пілотів на F-16: Ігнат зробив сумну заяву
Навчання пілотів на F-16: Ігнат зробив сумну заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
15K
Найбагатше герцогство Європи потерпає від проблеми з біженцями
8851
Примусове переселення з квартир: Фінляндія засмутила громадян новою ініціативою
6537
Військові звернулися до воєнкома з Закарпаття, який давав чоловікам право на виїзд за кордон
3718
Чи буде в Дніпрі ялинка на Новий рік: Філатов дав остаточну відповідь
3701
РФ запускала ракети: У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога

Новини

Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Вчора, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Вчора, 05:51
Україна посилює атаки на важливі об'єкти російської інфраструктури: оцінка ISW
Вчора, 04:15
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту