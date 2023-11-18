Олена Зеленська розповіла, яке питання під час інтерв'ю вводить її в ступор

Перша леді порівняла російський напад із глобальним забрудненням чи епідемією

Якщо Україна перестане чинити опір російському агресору, війна не зупиниться, а пошириться світом. Про це у своєму есе для Галіфакського безпекового форуму написала перша леді України Олена Зеленська, зазначивши, що війна Росії проти нашої держави – це війна у глобальному світі, напад на всі міжнародні домовленості, на права людини, повідомляє Офіс президента України.

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«Тому питання: «Що ви думаєте про те, що люди у світі втомилися читати новини про війну в Україні?», яке я надто часто чую в інтерв’ю міжнародній пресі, вводить мене в ступор. Якщо український солдат попри шалену протидію ворога та втрату побратимів не втомився звільняти українську землю, якщо українці попри горе й сльози не втомилися захищати своїх дітей та їхнє майбутнє, то як люди десь у безпечній країні можуть втомитися гортати стрічку новин? І якщо «втомиться» Україна, війна не зупиниться. Вона просто піде далі», – наголосила Олена Зеленська.

Галіфакський форум Заснований у 2009 році, флагманський форум із міжнародної безпеки в Галіфаксі (Нова Шотландія, Канада) відомий як найбільша у світі конференція з безпеки для демократичних країн. Щорічний форум привертає увагу багатьох високопосадовців, які ухвалюють рішення, зокрема старших військових офіцерів, урядовців, членів Сенату США та світових лідерів галузі, а також провідних журналістів, стратегів і захисників прав людини з усього світу.

Перша леді порівняла російський напад із глобальним забрудненням чи епідемією – вчасно не зупинене, воно так само може піти далі й охопити інші країни.

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«Інше питання, яке мені також часто ставлять: «То чого ще Україна хоче від світу, інших країн?» За всієї глибокої вдячності тим, хто нам допомагає, гадаю, час змінити фокус цього питання. Не «чого хоче Україна?», а «чого хоче світ і кожен його житель?». Чи хоче він, щоб агресор залишився безкарним і продовжував? Чи хоче такого нового світового порядку? Бо імперія не зупиниться. Її потрібно зупинити. І саме це зараз робить Україна. Тож чого ми хочемо? Щоб про це знали», – резюмувала перша леді.

Нагадаємо, Зеленська вразила символізмом одягу на конференції ЮНЕСКО (фото). Для свого емоційного виступу перша леді обрала досить лаконічне вбрання, яке змогло передати певні меседжі всім, хто був присутній у залі. Зеленська вдягнула чорну спідницю довжини міді, чорний гольф з комірцем та дуже цікавий сірий жакет, який має на собі малюнок кульбабок. Свій образ дружина президента доповнила чорними туфлями човниками, які вона досить часто обирає. Тому, образ Олени вийшов досить стриманим, лаконічним та дуже символічним.

Кульбаба символізує силу сонця і світла, вважається квіткою вірності, щастя і радості, уособлює світлі думки та дитячі мрії. Зовсім не дивно, що жінка обрала для конференції саме кульбабу, адже під час свого виступу вона розповідала, яку культурну спадщину ЮНЕСКО російські загарбники вже зруйнували.