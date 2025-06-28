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Зеленський призначив Олександра Водяннікова суддею Конституційного суду

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський призначив Олександра Водяннікова суддею Конституційного суду
Олександр Водянніков – юрист-міжнародник із понад 20-річним досвідом
фото: КСУ

Водянніков був раніше координатором проєктів ОБСЄ в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення юриста та колишнього радника ОБСЄ в Україні Олександра Водяннікова суддею Конституційного суду. Про це йдеться в указі №438 від 27 червня, передає «Главком».

Зеленський призначив Олександра Водяннікова суддею Конституційного суду фото 1

«Призначити Водяннікова Олександра Юрійовича суддею Конституційного суду України», – йдеться в указі.

Що відомо про Олександра Водяннікова

Олександр Водянніков – юрист-міжнародник із понад 20-річним досвідом. У 1995 році з відзнакою закінчив загальноосвітню школу та вступив до Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право». У 2000 році здобув ступінь магістра міжнародного права з англійською мовою як перекладною.

У 2002 році завершив навчання у Центральноєвропейському університеті (м. Будапешт, Угорщина) за програмою магістра права у порівняльному конституційному праві (LLM). У 2016 році захистив кандидатську дисертацію з міжнародного права в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Пройшов навчання у провідних міжнародних освітніх установах, зокрема, в Гаазькій академії міжнародного права (Нідерланди), Меморіальному фонді Джона Сміта (Велика Британія), Академії Фольке Бернадотта (Швеція).

Працював у міжнародних проєктах ОБСЄ та Програмі підтримки реформи юстиції в Україні, зокрема, в питаннях вирішення конфліктів, верховенства права та захисту прав людини.

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Теги: кадрові зміни Конституційний суд суддя

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