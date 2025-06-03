Президент Зеленський призначив 23 суддів, включно з Вищим антикорупційним судом

У вівторок, 3 червня 2025 року, президент України Володимир Зеленський підписав укази №№ 362/2025–378/2025 про призначення 23 суддів до місцевих судів та Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази.

Указом №362/2025

Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити Стадченко Олену Вікторівну на посаду судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області.

Указом №363/2025

Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити Медведєву Наталію Анатоліївну на посаду судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області.

Указом №364/2025

Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити Михайлюк Олену Ігорівну на посаду судді Чутівського районного суду Полтавської області.

Указом №365/2025

Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Гриня Назара Григоровича;

судді Нетішинського міського суду Хмельницької області Гавриленко Оксану Миколаївну.

Указом №366/2025

Відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України, абзацу першого пункту 3 і пункту 31 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Татарбунарського районного суду Одеської області Панченко Наталію Олександрівну;

судді Індустріального районного суду міста Харкова Ритова Ярослава Миколайовича.

Указом №367/2025

Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області Кащука Дениса Анатолійовича;

судді Центрального районного суду міста Маріуполя Донецької області Музику Олександра Миколайовича.

Указом №368/2025

Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити Дем’янову Ольгу Анатоліївну на посаду судді Центрального районного суду міста Маріуполя Донецької області.

Указом №369/2025

Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Гончарову Аліну Олександрівну;

судді Глобинського районного суду Полтавської області Олефір Аллу Олександрівну;

судді Здолбунівського районного суду Рівненської області Чорного Ігоря Анатолійовича.

Указом №370/2025

Відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України, абзацу першого пункту 3 і пункту 31 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити Турчинського Максима Ігоровича на посаду судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя.

Указом №371/2025

Відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України, абзацу першого пункту 3 і пункту 31 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити Валовін Юлію Володимирівну на посаду судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

Указом №372/2025

Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити Бучинського Андрія Богдановича на посаду судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області.

Указом №373/2025

Відповідно до частини пʼятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити Медведєва Костянтина Вікторовича на посаду судді Васильківського міськрайонного суду Київської області.

Указом №374/2025

Відповідно до частини пʼятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу другого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити Павленко Наталію Анатоліївну на посаду судді господарського суду Херсонської області.

Указом №375/2025

Відповідно до частини пʼятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України, абзацу другого пункту 3 і пункту 3¹ розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити Гурського Сергія Васильовича на посаду судді господарського суду Дніпропетровської області.

Указом №376/2025

Відповідно до частини пʼятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити Кондратьєву Наталію Анатоліївну на посаду судді Яворівського районного суду Львівської області.

Указом №377/2025

Відповідно до частини пʼятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити Машину Інну Миколаївну на посаду судді Роменського міськрайонного суду Сумської області.

Указом №378/2025

Про призначення суддів Вищого антикорупційного суду

Відповідно до частини пʼятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України постановляю:

Призначити на посади суддів Вищого антикорупційного суду:

Литвинко Тетяну Володимирівну,

Чернову Олену Вікторівну.

Нагадаємо, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та генерального прокурора. Він стверджує, що у його діяльність втручаються працівники Державного бюро розслідувань.