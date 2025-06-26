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Суддя, який відсудив у держави 7 млрд грн на користь олігархів, пішов на пенсію

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Суддя, який відсудив у держави 7 млрд грн на користь олігархів, пішов на пенсію
Олійник ухвалив рішення, яким зобов’язав «ПриватБанк» виплатити 7 млрд грн на користь братів Суркісів
фото: «Слідство.Інфо»

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Василя Олійника з посади у зв’язку з поданням заяви про відставку

Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Київського апеляційного суду Василя Олійника у почесну відставку. Служитель Феміди відомий тим, що ухвалив рішення, яким зобов’язав «ПриватБанк» виплатити 7 млрд грн на користь братів Суркісів. Також суддя у 2012 році разом з колегами безкоштовно отримав від держави земельну ділянку під Києвом, яку згодом продав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Слідство.Інфо».

У декларації за 2024 рік Василь Олійник разом з родичами зазначає три земельні ділянки й житловий будинок у Київській області, три автівки та дохід від суду і Пенсійного Фонду у майже 3,5 млн грн. 

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Київського апеляційного суду Василя Олійника з посади у зв’язку з поданням заяви про відставку. 

Василь Олійник з 1996 року працював суддею Військового суду західного регіону, з 2002 року суддею Долинського райсуду Івано-Франківської області, а у 2004 був призначений на посаду судді Київського апеляційного суду безстроково. 

У лютому 2020 року колегія суддів у складі Василя Олійника, Оксани Желепи та Світлани Кулікової підтримала рішення судді Печерського районного суду Києва Вячеслава Підпалого про стягнення з кіпрської філії «ПриватБанку» грошей за депозитними договорами низки офшорних компаній. Ці компанії пов’язані з родиною Ігоря та Григорія Суркісів. 

Тоді служителі Феміди встановили, що державним виконавцем не надано доказів для підстав до припинення зобов’язань за депозитними договорами. Як повідомляли медіа, йшлося про стягнення з державного «ПриватБанку» 7 млрд грн на користь олігархів. 

Окрім цього, служитель Феміди фігурує в переліку 22 суддів, які у 2012 році безкоштовно отримали від держави земельні ділянки в селі на Київщині. До 2016 року земля перебувала у власності судді, але потім її переписали чи продали. 

У декларації за 2024 рік Василь Олійник зазначає чималу кількість майна у співвласності з родичкою: три земельні ділянки площею 1191, 2000 та 6300 кв. м і житловий будинок площею 170 кв. м у Київській області. Також родина судді володіє трьома автівками Skoda Superb Classik 2006 року випуску, Skoda Superb Classik 2007 року випуску та KIA Sorento 2.2D 2013 року випуску. 

Василь Олійник також декларує дохід від суду в розмірі 3 млн 198 тис. 124 грн, виплати від Пенсійного Фонду в розмірі 259 тис. 374 грн, зберігання готівки в розмірі $35 тис. та на рахунку банку в розмірі 56 тис. 546 грн. 

Суддя Олійник подав заяву про відставку і тепер довічно отримуватиме виплати від держави.

Звільнення у відставку – логічне завершення кар’єри служителів Феміди, яке супроводжується довічним утриманням за державні кошти. Розмір цього утримання залежить від заробітної плати судді (виплати від 50 до 90% залежно від стажу). 

Станом на січень 2025 року на утриманні державою перебуває 3 908 суддів, а середня пенсія служителів Феміди становить 107 040,28 грн. За підрахунками журналістів, за 2024 рік Пенсійний фонд України витратив близько 5 019 760 970 грн на утримання суддів у відставці. У 2024 році Вища рада правосуддя звільнила у відставку 238 суддів. 

Нагадаємо, Вища рада правосуддя звільнила суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Альону Мазур за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Альона Мазур фігурує у справі так званих «плівок Павла Вовка», якого цього тижня також звільнили з посади судді. «Дзеркало тижня» зазначає, що вона була серед суддів, які мали ухвалити «потрібне» рішення в обмін на хабар, отриманий рідним братом Вовка, а також входила до групи суддів, які разом із ним створили угруповання для захоплення влади.

Також Вища рада правосуддя звільнила суддю ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріну Літвінову. Раніше журналісти-розслідувачі з'ясували, що суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріна Літвінова має російське громадянство ще з 2002 року. Російський паспорт Літвінова отримала ще у 2002 році у Єкатеринбурзі. На той час вона вже працювала суддею у Вищому арбітражному суді України. Причиною набуття громадянства стала «заміна паспорта громадянина СРСР».

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Теги: земля слідство суддя Приватбанк правосуддя Пенсійний фонд пенсія Вища рада правосуддя звільнення

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