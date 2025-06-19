Як Портнов роками впливав на судову систему – розслідування

Журналісти дослідили, які саме судді з Печерського районного суду та Київського апеляційного суду найчастіше розглядали справи за позовом Портнова

У травні 2010 року Вища рада юстиції підтримала кандидатуру сестри Портнова, Олени Ісаєвської, на посаду судді Печерського райсуду Києва

Журналісти встановили, що Андрій Портнов, ексзаступник голови адміністрації Януковича, через призначення та захист лояльних суддів зберігав вплив на судову систему і роками вигравав справи в судах. Про це йдеться у новому розслідуванні «Радіо Свобода», інформує «Главком».

30 травня 2009 року, за даними журналістів, на той момент народний депутат та завідувач катедри конституційного права КНУ імені Шевченка Андрій Портнов і президент «Одеської юридичної академії» і нардеп Сергій Ківалов були обрані до Вищої ради юстиції (тепер ВРП) за квотою юридичних вишів. З’їзд організувала приватна установа, яку очолював сам Ківалов. Менше ніж за тиждень комітет Верховної Ради з правосуддя, очолюваний Ківаловим, включив питання про приведення їх до присяги, за що проголосували майже всі, включно з самими Портновим і Ківаловим.

Сергій Ківалов та Андрій Портнов

Через три місяці після призначення Портнова і Ківалова приватну установу вирішили ліквідувати, а головою ліквідаційної комісії призначили того ж самого Ківалова, йдеться у розслідуванні. Громадська організація «Всеукраїнське юридичне товариство» тоді назвала з'їзд в Одесі нелегітимним.

Ківалов називав одеський з’їзд законним, посилаючись на судові рішення, зокрема Сергія Вовка. Після Революції гідності ГПУ відкрила справу щодо можливого підроблення рішень, але в 2019 році її закрили через обмеження строків слідства Печерським судом. У березні 2010 року Портнов, як свідчать архіви, прагнув увійти до секції ВРЮ з питань призначення й звільнення суддів, а вже за тиждень став заступником голови Адміністрації президента та очолив управління з питань судової реформи.

Як свідчать документи, у грудні 2011 року ВРЮ проголосувала за подання президенту Януковичу про призначення на посаду судді Господарського суду Луганської області Андрія Секірського. Він – брат колишньої дружини Портнова, Тетяни. Це рішення підтримали всі присутні на засіданні, серед яких, відповідно до протоколу, був і Портнов. Так само усі присутні члени Вищої ради юстиції у липні 2010-го підтримали подання дружини судді Анжели Секірської на посаду судді Луганського окружного адмінсуду. Серед них – Портнов. Секірські, йдеться в розслідуванні, і досі працюють суддями.

У травні 2010 року Вища рада юстиції підтримала кандидатуру сестри Портнова, Олени Ісаєвської, на посаду судді Печерського райсуду Києва. Портнов тоді заявив самовідвід. Згодом Ісаєвська стала адвокаткою й представляла інтереси брата в судах, зокрема в Печерському.

У той же період проголосували за Тетяну Скочок, яка була помічницею Портнова ще в статусі народного депутата. За даними журналістів, у грудні 2022 року Верховна Рада підтримала в цілому ліквідацію ОАСК, але Скочок, як і решта суддів, зберігає свій суддівський статус і декларує, що отримує там зарплату. Відповідно до архівів, Вища рада юстиції в грудні 2011 року підтримала подання на посаду судді іншої ексдружини Портнова – Інни Белоконної. Вона досі працює суддею Оболонського райсуду Києва.

У розслідуванні журналісти звернули увагу на суддю Андрія Парінова, який у 2019 році розглядав позов Портнова до посольства України в Канаді щодо передачі інформації про кримінальні провадження. Інша сторона просила його відвід через можливий конфлікт інтересів – його колишня дружина Марина Парінова працювала в адміністрації Януковича під керівництвом Портнова, а згодом стала його адвокаткою. Пізніше Парінов разом з іншими суддями Шостого апеляційного адмінсуду стали на бік Портнова, підтвердивши таким чином попереднє рішення ОАСК про задоволення позову експосадовця.

Також згадується, що у вересні 2010 року ВРЮ підтримала призначення Павла Вовка, колишнього помічника Ківалова, головою ОАСК. Серед тих, хто голосував – Портнов, Ківалов і Лідія Ізовітова.

Зокрема, журналісти зазначили, що племінник Ківалова Сергій Могил у 2009 році став суддею Вищого господарського суду України. Також, коли Лідія Ізовітова була членкинею Вищої ради юстиції, її діти-судді отримали адміністративні посади. Відповідно до архівів, на засіданні ВРЮ проголосувала за те, щоб її син Павло Хотенець став заступником голови Господарського суду Харківської області, а донька Олена Ізвітова-Вакім – заступницею голови Харківського окружного адмінсуду.

Журналісти також дослідили, що в окремих судах певні судді найчастіше розглядали справи за позовом Портнова і ставали на його бік. Зокрема, в Печерському райсуді по декілька таких справ розглянули Сергій Вовк, Світлана Волкова, Ірина Литвинова, Олексій Соколов та Тетяна Ільєва.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено в мадридському передмісті. Зазначається, що невідомий застрелив Андрія Портнова в середу вранці, 21 травня, біля воріт школи в Посуело. Прибувши на місце події, правоохоронці констатували смерть від травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень. Зокрема, чотири постріли в область грудної клітки і ще один в голову.

Зокрема, колишній народний депутат-зрадник Олег Царьов розповів про значний вплив експолітика та юриста Андрія Портнова на судову систему України. За словами Царьова, гонорари за «вирішення питань» сягали до $10 млн. «Андрій призначав усіх суддів... Кваліфікаційна комісія була під ним і значна частина суддів в Україні була ним призначена. Це означає, що він міг зателефонувати, попросити, запропонувати» – заявив Царьов.

До слова, експолітик та юрист Андрій Портнов, якого вбили у Мадриді 21 травня, переміщував свої активи незадовго до смерті. Таким чином він хотів уникнути їхньої конфіскації. Журналістам вдалося з’ясувати, що незадовго до своєї загибелі він провів низку фінансових і майнових операцій.

Також з’явилася інформація, що Головне слідче управлінням Національної поліції України розслідує кримінальне провадження за фактом умисного вбивства Андрія Портнова (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу) в Іспанії. Що стосується іспанських правоохоронців, то вони засекретили всі провадження у справі про вбивство колишнього топпосадовця України.