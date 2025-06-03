Зеленський призначив нового очільника Херсонської МВА

До свого призначення Ярослав Шанько працював заступником начальника Херсонської ОВА

Володимир Зеленський призначив новим очільником Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька. Як передає «Главком», відповідне розпорядження №76/2025-pп оприлюднили на сайті президента.

До свого призначення Ярослав Шанько працював заступником начальника Херсонської ОВА. «Розумію, що попереду – багато складних завдань. Однак гарантую: порядність, доброчесність та відкритість. Ніяких гучних слів, замість дій. Невдовзі розповім про свої перші кроки на посаді. Пріоритет – захист людей і підтримка наших відважних військових», – написав у пості в Telegram посадовець.

За даними видання Мост, Шанько у 2011 році закінчив Херсонський юридичний інститут ХНУВС і з 2015 року працював старшим інспектором відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП. У 2019 році очолив відділ ювенальної превенції поліції Херсонщини. У 2020 році призначений на посаду заступника начальника управління превентивної діяльності поліції Херсонської області.

З 2021 по 2023 займав посаду заступника начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України. 23 травня 2023 року обійняв посаду заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації.

До цього посаду обіймав Роман Мрочко. Він пропрацював два роки – з березня 2023-го. 17 квітня 2025 року його звільнив президент. До слова під час запису передноворічного відео начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко потрапив під обстріл.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення двох голів облдержадміністрацій. Відповідні укази розміщено на сайті Офісу президента, передає «Главком». Указом №242/2025 звільнено Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної державної адміністрації «згідно з поданою ним заявою». На його місце призначено Олега Григорова, йдеться в указі №245/2025.

Указом №241/2025 звільнено Олега Лисогора з посади голови Луганської обласної державної адміністрації «згідно з поданою ним заявою». Згідно з указом №241/2025, новим очільником Луганської ОДА став Олексій Харченко. Лисогор обіймав посаду голови Луганської обласної військової адміністрації з 12 квітня 2023 року.

Також Зеленський видав розпорядження №53/2025-рп, яким звільнив Тараса Мирославовича Бакая з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області.