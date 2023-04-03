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Зеленський провів ще одну Ставку на виїзді: Україна активно готується до звільнення територій

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський провів ще одну Ставку на виїзді: Україна активно готується до звільнення територій
фото: Офіс президента України

На засіданні обговорювалися ключові безпекові питання – на передовій, у північних регіонах і на кордоні

Президент Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача. Цього разу воно пройшло у Чернігові. Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави.

«Нове виїзне засідання Ставки – перше було у Дніпрі, тепер – у Чернігові. Ключові безпекові питання – на передовій, у північних регіонах і на кордоні. Доповіли командувачі напрямків – цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту», – заявив Зеленський.

За його словами, сьогодні пройшло засідання Ставки із повноцінною підготовкою активних дій для звільнення українських територій.

«Ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Марʼїнці та всій Донеччині. Білогорівка та вся Луганщина. Головком і керівник ГУР МО, голова Державної прикордонної служби, представники Міністерства оборони. Повноцінне засідання. Повноцінна координація. Повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель», – наголосив український лідер. 

Крім того, під час поїздки на Чернігівщину президент вручив Чернігову відзнаку міста-героя та нагородив українських захисників. Також сьогодні Зеленський зустрівся з делегацією американських конгресменів.

«Подякував за незмінно потужну допомогу Америки – усіх, від президента Байдена й команди Білого дому до обох палат Конгресу та всієї системи американської сили. Говорили, звичайно, про активні дії України. Звичайно, про нашу спільну перемогу», – звітував глава держави.

Нагадаємо, що Зеленський під час своєї поїздки на Чернігівщину провів переговори з генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азулє. Під час зустрічі Азулє передала українському президенту сертифікат про внесення історичного центру міста Одеса до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою.

Теги: деокупація війна звільнення Україна Володимир Зеленський

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