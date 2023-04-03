Росіяни вдарили по лікарні Херсона, де перебувало 200 пацієнтів (відео)
Пошкоджено паркан навколо лікарні, також понад 20 вікон залишилися без скла
Сьогодні, 3 квітня, після обіду російські загарбники атакували медичний заклад у Херсоні. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Як зазначається, внаслідок російського обстрілу було пошкоджено паркан навколо лікарні, також понад 20 вікон залишилися без скла.
«Наразі у закладі лікуються понад дві сотні пацієнтів та працюють 100 фахівців. На щастя, не було прямого влучання у будівлю, де перебувають люди, тому постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, триває 404-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу тут було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
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