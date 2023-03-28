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Участь росіян та білорусів у міжнародних змагань: Мінспорту внесло ясність

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Участь росіян та білорусів у міжнародних змагань: Мінспорту внесло ясність
фото з відкритих джерел

Правила стосуються  передусім тих федерацій, які вже вирішили допустити росіян до міжнародних змагань.

Сьогодні Міжнародний олімпійський комітет надав рекомендацію для міжнародних спортивних федерацій, які хочуть допустити до змагань росіян і білорусів. Але питання участі спортсменів ворожих країн в Олампіаді наразі відкладено. Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

«Завдяки зусиллям президента України Володимир Зеленський та спільним діям Мінмолодьспорту, Національного олімпійського комітету України, Міністерства закордонних справ України, національних федерацій з різних видів спорту та громадськості нам вдалося домогтися того, що вирішення питання допуску росіян і білорусів до Олімпіади в 2024 році відкладено», – зазначив Гутцайт.

Міністр також уточнив, що означають рекомендації МОК. «Сьогодні МОК надав рекомендацію для міжнародних спортивних федерацій, які хочуть допустити до змагань росіян і білорусів, розглядати це питання лише щодо індивідуальних виступів спортсменів», – наголосив Гутцайт.

  • На міжнародних змаганнях не буде збірних команд.
  • Заборонено допуск спортсменів і функціонерів із держав-агресорок, які підтримують війну, є військовослужбовцями або правоохоронцями.
  • Заборонено використання будь-яких кольорів російського і білоруського прапорів у місцях проведення змагань, перебування атлетів, персоналу і глядачів.
  • Жодних національних символів, у тому числі емблеми НОКів та національних федерацій. Навіть жодної музики, що асоціюється з РФ та Білоруссю.
  • Заборонено будь-які висловлювання на підтримку війни до, під час чи після змагань, а також у рамках спілкування з журналістами.
  • Всі атлети мають пройти тестування на допінг відповідно до антидопінгових програм міжнародних федерацій, а не антидопінгових організацій Росії чи Білорусі.
  • Ці правила стосуються  передусім тих федерацій, які вже вирішили допустити росіян до міжнародних змагань.

Як повідомлялося, сьогодні, 28 березня, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на своєму засіданні ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань в нейтральному статусі. 

Теги: допінг міністр МОК Володимир Зеленський Вадим Гутцайт правила

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