Зеленський запросив Орбана до Києва: Офіс президента розкрив подробиці

Відома позиція Угорщини, яка говорить, що вона не буде надавати військову допомогу Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запрошений до України, і в Києві сподіваються, що він здійснить візит, повідомив в інтерв’ю «Радіо Свобода» заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

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Він зауважив, що був присутнім на зустрічі президента Володимира Зеленського з угорським прем’єром у рамках саміту лідерів ЄС в Брюсселі 9 лютого.

«Це дійсно була зустріч президента України з прем’єр-міністром Угорщини в колі ще декількох лідерів. І дійсно прем’єр-міністр Угорщини першим підійшов до президента України і потис йому руку», – заявив заступник керівника ОП.

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За його словами, на цій зустрічі Зеленський, зокрема, обговорював з Орбаном євроінтеграційний шлях України, «і ми почули конструктив з цього приводу».

«Президент України неодноразово запрошував прем’єр-міністра Віктора Орбана прибути в Україну, в Київ. Сісти за стіл і поговорити про всі аспекти, і в тому числі ті, які хвилюють Угорщину. Ми готові запропонувати свої підходи, як це вирішити», – сказав Жовква.

«Тому прем’єр-міністр Угорщини запрошений до України, і сподіваємось, що він може бути тут. Відома позиція Угорщини, яка говорить, що вона не буде надавати військову допомогу Україні. Найкраще в дипломатії – це завжди діалог, розмова. Президент України мав декілька телефонних розмов з прем’єр-міністром Угорщини і до війни, і під час війни. Діалог є. Але, звичайно, під час повноцінного візиту є набагато більше можливостей і шансів провести його предметно і продуктивно», – додав він.

Після зустрічі Зеленського й Орбана в Брюсселі угорські ЗМІ повідомляли, що президент України запросив голову уряду Угорщини до Києва. Чи прийняв Орбан запрошення Зеленського, невідомо.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виявився єдиним, хто не привітав президента України Володимира Зеленського під час його прибуття на саміт лідерів. Про це свідчить відео, де Віктор Орбан демонстративно сидить, в той час як інші керівники країн ЄС йдуть привітатися з президентом України.

Раніше Віктор Орбан вчергове відзначився гучними антиукраїнськими заявами. Він сказав, що на заході його країна межує з німецькомовними, а на сході – з росіянами, «забувши» про Україну.

Міністерства закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із нещодавніми зневажливими щодо України висловлюваннями прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Також Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється в некеровану руїну.